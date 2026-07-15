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陸推貿易平衡 列十五五目標

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸上半年巨額順差恐引發更多貿易緊張關係。對此，大陸海關總署昨（14）日表示，「十五五」（2026至2030年）期間，當局將繼續積極擴大進口，推動進出口平衡發展。

根據官方公布數據，中國大陸上半年貿易順差仍高達5,759億美元，但較去年同期5,859億美元收窄1.7%。

大陸進口增速已連續數月超過出口增速。大陸海關總署副署長王軍稱，進口快速增長主要源於超大規模市場、經濟運行向好及主動擴大進口。

在擴大進口方面，大陸在今年上半年從150多個國家和地區進口實現增長，未來將釋放更多消費紅利和合作空間，為全球經濟提供更大機遇。

大陸巨額貿易順差正在引起貿易夥伴的擔憂，其中最強烈的是歐盟。

大陸商務部長王文濤6月底在歐盟總部與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議，雙方確認成立中歐貿易投資磋商機制，推動中歐貿易「向上平衡」。

歐方並傳出正在成立「團結工具」，以支持企業降低對中國大陸關鍵供應的依賴、降低北京在貿易衝突時施加報復的風險。

中國大陸 出口 大陸 全球經濟

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