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陸6月出口增速 攀四個月高峰

經濟日報／ 記者黃雅慧葉文義／綜合報導
受AI熱潮帶動資料中心硬體需求，加上對美「搶出口」效應，大陸6月進出口增幅雙雙超出市場預期。記者林宸誼／攝影
受AI熱潮帶動資料中心硬體需求，加上對美「搶出口」效應，大陸6月進出口增幅雙雙超出市場預期。記者林宸誼／攝影

受AI熱潮帶動資料中心硬體需求，加上對美「搶出口」效應，大陸6月進出口增幅雙雙超出市場預期。以美元計，6月出口4,123億美元，年增27%，增速創四個月最高；進口2,867億美元，年增36%，增速創五年最高。

今年上半年，大陸出口2兆1,253億美元，年增17.6%；進口1兆5,493億美元，年增26.6%。分析師指出，上半年進出口高速增長，預計下半年將保持強勁，但同時也會加劇和貿易夥伴間的緊張局勢。

大陸6月貿易順差為1,256億美元，高於前月1,054億美元。儘管進口增速已連續數月超過出口增速，但上半年貿易順差仍達5,759億美元。路透分析指出，由於政策制定者仍未能找到解決長期房地產危機（抑制內需數年）的辦法，大陸製造商除了向海外銷售產品外，似乎別無選擇。

具體來看，6月機電產品以2,603億美元出口金額位居首位，年增34%，占出口總值比重持續抬升。細分品類中，6月積體電路出口持續爆發，出口金額382億美元，飆升121%，增長動能進一步強化；自動數據處理設備及其零部件（伺服器、PC、記憶體等）出口271億美元，年增53%；汽車（包括底盤）出口182億美元，大增69%。

值得注意的是，今年4、5 月大陸對美出口分別增長‌11.3%‌和‌35.4%‌，扭轉年初負增長態勢，6月對美出口亦達434億美元，年增14%。

分析師指出，當前大陸存在明顯的對美「搶出口」效應‌，主要受美國11月期中選舉前政策不確定性及潛在關稅加碼預期驅動，致使第2季以來對美出口增速顯著反彈、運價上漲及訂單前置 。‌‌此次搶出口不僅限於傳統勞動密集型產品，更涵蓋‌機電產品、積體電路及中間品‌；同時伴隨透過東協等第三地的供應鏈重組式「搶轉口」行為 。‌‌

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰對路透表示，在人工智慧驅動下，中國大陸持續強勁出口預示著下半年經濟情勢將有所好轉。品點資產管理首席經濟學家張志偉認為，下半年中國大陸出口將保持強勁，這也進一步加劇中國大陸與其貿易夥伴，特別是歐洲之間的貿易緊張局勢。

凱投宏觀中國經濟主管Julian Evans-Pritchard表示，中國大陸強勁的進口數據「不應被視為國內需求蓬勃發展的證據」，他指出這主要反映了全球人工智慧（AI）熱潮推高半導體價格的現象，屬於價格推動而非國內需求旺盛的證據。

大陸 出口

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