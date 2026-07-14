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比OpenAI快！陸企階躍星辰推全球首款AI手機

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸AI大模型公司階耀星辰13日晚間發布全球首款大模型原生智能體手機「STEPX Neo」，能真正一句話執行任務。圖／取自上觀新聞
陸AI大模型公司階耀星辰13日晚間發布全球首款大模型原生智能體手機「STEPX Neo」，能真正一句話執行任務。圖／取自上觀新聞

陸AI大模型公司階耀星辰13日晚間發布全球首款大模型原生智能體手機「STEPX Neo」，其內置個人智能體「階躍Amoo」，能真正一句話執行任務。意味大陸大模型企業正在通過重構操作系統，主動爭奪AI時代智慧終端的話語權。

在AI爭奪戰下，全球大模型廠商皆有推出終端硬體的計畫，比如Open AI此前傳出正與晶片與製造夥伴合作，開發以AI代理為核心（AI-First）的智慧型手機，預計2028年問世；字節跳動旗下的豆包此前也推出帶有AI手機初步概念的「豆包手機」，但因生態系問題在推進上遇到阻力。

階耀星辰是2023年成立於上海的大模型獨角獸，創始人兼CEO是前微軟全球副總裁姜大昕，董事長則是印奇。在當前大陸國產大模型「四小龍」中，其技術路線有鮮明標籤：「多模態『捲王』」。

與此同時，階躍星辰還推出全球首個大模型原生AI終端品牌STEPX和全球首個智能體原生操作系統Step AOS，並內置了階躍智能體Amoo，旨在打造真正的「模型、軟體、硬體」三位一體的AI新物種。

據悉，這款手機重構傳統智慧手機的交互邏輯：用戶無需逐層點選系統菜單、在不同功能界面間跳轉完成多步操作，僅需通過自然語言發出指令，即可由智能體調度系統資源完成對應任務，推動手機交互範式從「人手動操控系統」向「人與智能體協同完成操作」轉變。

此外，階躍星辰在會上宣布，STEPX與攜程、支付寶、滴滴、美團、WPS、剪映等生態夥伴達成AI深度合作。覆蓋旅遊出行、支付、本地生活、辦公和內容創作等場景。例如當用戶提出旅行需求後，智能體可以調用攜程的旅行服務、滴滴的出行能力和支付寶的支付能力，完成從路線規劃到預訂、支付的任務鏈條。

階耀星辰董事長印奇表示，大家可能要對硬體未來有一個新的定義，硬體只是整個體系的一部分、只是一個容器，所以最終大家用的還是那個Agent服務。

東方網引述業內人士分析稱，過去大模型公司與終端廠商是「上下游」關係；未來，兩者可能既是合作夥伴，也是入口競爭者。AI手機到底該怎麼做，整個行業仍在試探：有人做「AI功能的手機」，有人做「AI原生的手機」。階躍給出的答案是後者，而這個答案能否被市場驗證，將取決於一個更本質的問題：普通用戶是否真的準備好，把手機的控制權交給一個智能體。

OpenAI 陸企 大陸 智慧型手機

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