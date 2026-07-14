DeepSeek新一輪融資後 梁文鋒身價飆至360億美元

彭博報導，在大陸AI新創公司DeepSeek完成最新一輪融資後，公司創辦人梁文鋒目前的淨值為360億美元，使其排名遠超Anthropic聯合創辦人阿莫戴（Dario Amodei）以及OpenAI聯合創始人兼總裁布洛克曼（Greg Brockman），成為人工智慧模型開發者中身家最高的一位。

據悉，彭博億萬富豪指數在比較中選取了主營業務及大部分收入直接來自AI模型的公司，未納入阿里巴巴、騰訊等多元化企業，也排除了數據中心和半導體等AI產業鏈相關公司。

梁文鋒的大部分財富來自其對DeepSeek的控制權。今年6月，DeepSeek完成74億美元融資，估值達到500億美元，梁文鋒個人投了30億美元。根據上述指數，其持股比例估計被稀釋至78%左右。

公開資料顯示，梁文鋒1985年生於中國廣東省湛江市，畢業於浙江大學， 擁有信息與電子工程學系學士和碩士學位。其在2015年聯合創立大陸頭部量化私募基金「幻方量化」，運用AI和數學模型在量化交易領域取得巨大成功，成為中國量化投資的領軍人物之一；梁文鋒2023年7月成立DeepSeek，並成功推出開源大模型，以較低成本達到國際水平驚艷全球。