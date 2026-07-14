記憶體緊缺致陸Q2手機出貨量年減4.3％ 華為、蘋果逆勢增加

國際數據公司（IDC）14日發布最新數據顯示，受到記憶體晶片緊缺影響，2026年第二季，中國大陸智慧手機市場出貨量約為6,601萬台，年降4.3%，已連續五季年增率下滑。不過，華為和蘋果iPhone系列的出貨量，分別逆勢攀升19.4%和24.4%。

根據IDC最新發布「全球季度手機追蹤報告」初步數據顯示，華為以22.6%的市佔率位居第一，蘋果以18.1%的市佔緊隨其後。排名第五的小米第二季出貨量大跌21.7%，Oppo和Vivo的出貨量則分別下滑9.7%和11.4%。

存儲晶片供應緊缺已迫使安卓智能手機廠商紛紛提價，不僅拖累了出貨量，也加劇了市場的兩極分化。

IDC中國高級分析師指出：「當競爭對手紛紛提價時，華為和蘋果保持了價格穩定。在一個多數市場因素都在讓消費者觀望的季度裡，這給了猶豫不決的買家一個果斷下單的理由。」

就全球狀態來看，2026年第二季全球智慧手機出貨量為2.775億部，年降6.7%，已連續第二季年增率下滑。IDC指出，記憶體危機持續衝擊市場，高端市場與低端市場之間的分化進一步加劇，三星和蘋果出貨量均實現年增率增長，市佔率分別擴大了3.2和3.8個百分點，而記憶體成本較去年同期上漲近300%，在低端機型中佔物料清單總成本的65%以上，這使得以低端產品為主的廠商愈發難以為繼。