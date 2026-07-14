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港府官員：不會用AI者很有可能被懂用AI者取代

中央社／ 香港14日電

香港主管創新科技發展的官員今天強調，人工智慧（AI）產業是香港未來發展的重要元素，並指AI不會取代人類，但不會用AI的人，很有可能被懂用AI的人取代。

綜合本地媒體的報導，在香港科技園舉行的「全民AI」普惠計畫啟動禮上，創新科技及工業局局長孫東致辭時，作了以上表示，並呼籲年輕人好好裝備自己。

他說，政府一直注重AI的發展與治理，已先後推出「人工智能道德框架」和「香港生成式人工智能技術及應用指引」，亦成立專班，從法律層面上檢視香港現有的法律體系有沒有漏洞需要填補。

此外，政府正制定「五年規劃」，當中積極構建一個更加專業的法律框架，足以規管未來人工智慧的發展。

孫東表示，AI產業是香港未來發展的重要元素，以河套香港園區為例，首2座大樓的90多家企業，超過四成與AI有關，而沙嶺數據園區的算力設施，有望從明年開始陸續投入服務，相信AI在未來新界北部都會區的發展會是主旋律。

人工智慧 港府 香港

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