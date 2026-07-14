李稻葵：中國經濟不是K型分化 而是整體偏冷

中國經濟學者李稻葵近日在一場演講中說，中國宏觀經濟最大的問題，不是K型分化，而是整體偏冷。最主要的原因在於地方政府，因為社會資金主要用於還債，而不是創造新的動能。

綜合財新網與微信公眾號「經濟轉型研究」報導，第122期中國宏觀經濟論壇（CMF）宏觀經濟熱點問題研討會11日在線上舉行，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵作主題分享。

他說，中國經濟最大的問題不是K型分化，而是整體偏冷，而且這種偏冷已經持續了3年。之所以強調這一點，是因為「K型分化」會讓人有寄託，但「上面那條線」是拉不動整個經濟底座的，對此必須有憂患意識。

他特別提到兩個值得重視的數據，一是廣義失業率，一是固定資產投資下滑的強度。

基於中國統計局的基礎數據，李稻葵的團隊把過去兩年因找不到工作、已被統計上不算勞動人口的那部分人重新納入，計入這些仍然想找工作的「受挫勞動人口」，測算出的廣義失業率目前達到10.2%。

他說，長期受挫的失業人口大約2400萬，其中1300萬人是16歲至24歲的年輕人。這對社會穩定非常不利。

另一數據是固定資產投資，2025年全年投資負成長，2026年前5個月累計仍年減4.1%，為有統計以來罕見，投資負成長的烈度也是過去沒有的。

他說，這兩件事必須高度關注。如果不解決，中國經濟各項目標任務都會面臨困難。

對於經濟偏冷的原因，他表示，新的經濟成長動力尚未打造出來，而過去幾十年的老成長點都已退出。過去20年中國經濟主要不是靠居民消費，而是靠大規模基建投資和房地產拉動。如今，房地產和基建雙雙「熄火」。

但他表示，房地產下行對中國經濟的衝擊，很大一部分衝擊已被家庭承擔。最大的問題是在地方政府及地方債的問題。

李稻葵表示，家庭不願借錢消費；企業不願將金融資源轉化為投資；社會融資仍在增加，大量銀行資金或債市資金流向地方政府，但地方政府借來的錢大量「空轉」，用於「借新還舊」。這就是當前金融層面反映出的「瘀堵」。

他主張，中央政府應適當多發債，今年計劃約人民幣12兆元，但應當翻倍甚至更多。原則上，擴大發債的新增資金用於保房地產、投資於人、加強民生性支出、結合地方特色適當增加消費補貼等。透過一系列操作，能提升地方政府幫助經濟轉型、營造新盈利增長點的能力。