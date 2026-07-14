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AI拉動！陸6月出口年增27% 上半年出口年增17.6%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸海關總署14日公布數據顯示，按美元計，大陸6月出口年增27%，上半年出口年增17.6%。圖為寧波舟山港梅山港區。新華社
大陸海關總署14日公布數據顯示，按美元計，大陸6月出口年增27%，上半年出口年增17.6%。圖為寧波舟山港梅山港區。新華社

大陸海關14日發布數據顯示，按美元計，大陸6月出口年增27%，預估為19%；進口年增36%，預估為26.1%。進出口數據雙雙超預期。6月貿易順差1,256.2億美元，預估為順差1,201億美元。大陸海關稱，出口已連續11季保持增長，貿易增量集中於AI領域。

今年上半年，按美元計，出口年增17.6%，進口年增26.6%；按人民幣計，大陸貨物貿易進出口人民幣25.47兆元，年增16.9%，其中，出口人民幣14.73兆元，增長13.4%，進口人民幣10.74兆元，增長22.1%。

大陸海關總署副署長王軍14日在國新辦記者會表示，大陸進出口規模歷史同期首次突破人民幣25兆元，較去年同期增加了人民幣3.68兆元。從月度看，截至目前，進出口規模已連續4個月超過人民幣4兆元。據最新國際數據，中國大陸穩居全球貨物貿易第一大國地位。

王軍指出，全球算力數據中心及終端設備需求持續擴張，促進了大陸相關產品出口；上半年大陸電子元件、電腦零部件等產品出口均呈兩位數增長，合計拉動出口增長6.9個百分點。大陸電子元件、電腦零部件等算力硬體上半年進出口額度達到人民幣5.13兆元，增長56.6%。王軍稱，也要看到全球通膨壓力未減，貿易壁壘增多，地緣衝突頻發，全球產供鏈持續承壓，下半年穩外貿面臨不少風險挑戰。

海關數據統計，在出口產品方面，上半年大陸出口機電產品人民幣9.36兆元，增長20.1%，佔出口總值的63.5%，較去年同期提升了3.5個百分點。其中，高技術產品出口人民幣3.26兆元，增長39%。

在進口產品上，上半年大陸進口增速高於出口8.7個百分點，其中能源等大宗商品、機電產品、農產品分別增長了3.4%、28%、8.6%。

在貿易夥伴方面，上半年大陸對共建「一帶一路」國家進出口人民幣12.97兆元，增長14.8%，佔外貿總值的50.9%。對周邊國家進出口人民幣9.44兆元，增長20.6%。對拉美、非洲分別增長16.2%和19.6%，對歐盟增長10.2%。

從經營主體看，大陸民營企業進出口人民幣14.53兆元，增長17%，佔外貿總值的57%。外商投資企業、國有企業，進出口分別增長17.1%、16.8%。

出口 人民幣 大陸

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