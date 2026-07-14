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中國制定擴大消費規劃 目標2030年零售總額285兆元

中央社／ 台北14日電

中國近日印發「擴大消費『十五五』規劃」，目標是到2030年，社會消費品零售總額達人民幣60兆元（約新台幣285兆元），較2025年提升約20%。有中國專家表示，這項目標反映中國未來5年「以內需主導」的發展格局。

綜合每日經濟新聞及人民網14日報導，中國國務院近日批覆「擴大消費『十五五』規劃」提出，到2030年，社會消費品零售總額達到60兆元左右，較2025年的50.1兆元提升約10兆元，消費對經濟增長的帶動作用進一步增強。

這一規劃提出28項重點措施，分為9方面，包括發展銀髮經濟、擴大育兒產品和服務供給、提升文化和旅遊消費、實施促進健康消費專案行動、促進冰雪消費、全鏈條促進汽車消費、實施農產品消費促進行動、深入推進「人工智慧+消費」、完善消費基礎設施建設。

北京師範大學教授、經濟學專家萬喆表示，中國設立社零總額60兆元的目標，是以未來5年內需主導的格局為目標而設計，也反映「十五五」時期（第15個5年規劃，2026至2030年）消費依然是經濟增長的「壓艙石」。

中國經濟仍然疲軟的情況下，近期社會消費品零售總額未見起色。中國國家統計局6月16日發布的數據，今年1至5月，社會消費品零售總額約20兆元，年增1.4%。但單是5月，社會消費品零售總額只有約4兆元，年減0.6%，是3年來首度下降。

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