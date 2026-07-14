快訊

致癌油風暴已14天 「微笑標章」把關機構卻出奇安靜

致癌油連環爆！發票載具APP推食安快篩功能 命中品項、可退金額一次看

60歲男被排擠家族LINE群組外 「孫百日宴都錯過」妻曝無奈理由

聽新聞
0:00 / 0:00

歐美「去中國化」代價多大？機構：未來25年需投入23兆美元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。路透
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。路透

近年歐美正推動供應鏈去中國化」降低對中國依賴的風險，近期有機構算了一筆帳，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元，平均每年新增投資約9,400億美元。

英媒「金融時報」13日引述安永-博智隆（EY-Parthenon）的一項研究報導稱，根據測算，美國未來25年需要額外投入13.7兆美元，歐元區需要9.1兆美元，英國則需要約8,000億美元。這筆資金將主要用於重建目前依賴中國的製造業、科研體系、軟體開發、基礎設施以及上下游供應鏈。

進一步按年度計算，美國政府和企業每年需要新增約5,500億美元投資。報導指出，這一數字幾乎相當於美國大型科技企業2025年在數據中心建設上的6,000億美元投入。如果按照同樣目標推進，歐盟每年的新增投入規模幾乎相當於其年度預算翻倍，面臨的壓力更大。

研究認為，重建目前依賴中國的製造體系、科研能力和供應鏈網絡，不僅成本巨大，而且短期內幾乎無法實現。

前英國首相府顧問、現任安永-博智隆合伙人的佩爾松（Mats Persson）表示，在不讓納稅人和消費者承擔過高成本的前提下，實現供應鏈本土化，將成為未來幾年政府和企業面臨的「最艱巨挑戰之一」。佩爾松認為，未來西方更可能採取「部分脫鈎」而非全面脫鈎的策略。

此外，報導指，中國掌握大量關鍵產業鏈環節，包括稀土加工、醫藥活性成分等。報告預計，在歐洲，如果大幅削減對中國供應鏈的依賴，關鍵行業產品價格可能上漲1%至2.5%。報告援引歐洲央行分析稱，這甚至可能導致歐洲央行和英國央行長期難以實現2%的通膨目標。

去中國化 歐美 供應鏈

延伸閱讀

美NSF新規「中國科學家幾全面禁止合作」 美學界批：百害無一利

蘋果豪砸300億美元綁定博通大單！009819「含博量最高」今日盤中逆勢大漲

美軍彈藥告急！專家：北京恐加大對台施壓 但未必會踏入「台灣陷阱」

費半回神！輝達博通領軍大漲 蘋果擴大與博通合作、含博量 ETF 受惠深

相關新聞

歐美「去中國化」代價多大？機構：未來25年需投入23兆美元

近年歐美正推動供應鏈「去中國化」降低對中國依賴的風險，近期有機構算了一筆帳，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元，平均每年新增投資約9,400億美元。

陸學者：中國廣義失業率達10.2% 長期失業人口約2400萬

大陸國家統計局上個月中公布，今年1至5月，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，強調「就業形勢總體穩定」。但北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵推算，中國廣義失業率應已達10.2%，長期受挫的失業人口約2,400萬人，其中1,300萬人是16歲至24歲的年輕人。

市場強勁…陸電商物流指數 連4月回升

中國物流與採購聯合會十三日發布數據顯示，六月中國大陸電商物流指數為一一一點四點，環比回升○點四，已連續四個月回升。受六一八促銷帶動，大陸電商物流供需市場增勢強勁。

港與中東國 今年貿易額激增

香港特區政府財政司司長陳茂波十二日發表網誌文章表示，香港近年和中東地區不斷加強交流，在經貿、創科及人文交流等方面發展更深入關係，其中香港和海灣阿拉伯國家貿易額繼去年增長約百分之五後，今年首五個月按年上升逾百分之三十五，與阿拉伯聯合大公國雙邊貿易額更增長超過百分之五十二。

需求崛起 菲成陸太陽能板最大海外市場

受電費上漲及能源安全疑慮推動，菲律賓家庭與企業加速採用太陽能設備，今年首度成為中國大陸太陽能組件最大的單一海外市場，超越近年需求快速成長的巴基斯坦。數據顯示，今年前五個月，大陸對菲律賓的太陽能組件出口較去年同期增加逾一倍，菲律賓買家採購金額已超過五億美元（約台幣一百六十億元）。

陸光通訊巨頭中際旭創喊需求強勁 駁斥第2季業績不如預期傳聞

大陸光通訊巨頭中際旭創近日對「第2季業績嚴重不如預期」等傳言作出澄清，指稱目前行業需求仍強勁，未看到大客戶需求指引出現下修。2027-2028年會出現更高頻寬的光連接產品，行業技術趨勢仍在加速推進，並稱現階段正確定2027年價格，市場傳言降價幅度過於誇大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。