陸學者：中國廣義失業率達10.2% 長期失業人口約2400萬

大陸國家統計局上個月中公布，今年1至5月，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，強調「就業形勢總體穩定」。但北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵推算，中國廣義失業率應已達10.2%，長期受挫的失業人口約2,400萬人，其中1,300萬人是16歲至24歲的年輕人。

李稻葵被認為屬偏建制派學者，曾任中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員，第十一屆至第十三屆全國政協委員， 「十二五」規劃專家諮詢委員會委員等。

據財新網報導，李稻葵上周六（11日）在中國宏觀經濟論壇（CMF）一場研討會指出，當前中國經濟最大的問題並非「K型分化」，而是整體偏冷。他強調，中國經濟偏冷已持續三年，（K型）上面那條線拉動不了整個經濟。

李稻葵表示，有兩個經濟指標的變化需高度關注，一是廣義失業率。基於大陸國家統計局的基礎數據，李稻葵的團隊將過去兩年找不到工作、已不計入官方統計口徑的勞動力作為失業人口納入，測算得出當前中國廣義失業率已達10.2%。

另一數字是固定資產投資。2025年中國固定資產投資較前一年下降3.8%，2026年前五月累計年比仍衰退4.1%。李稻葵稱，這是中國有統計以來罕見的，投資負增長的烈度也是過去沒有的。

他認為，中國經濟新的增長動力尚未打造出來，而過去幾十年的增長點：基建投資和房地產已經退出。目前房地產對中國經濟的拖累，相比過去三、五年已小得多，地方政府投資整體收縮才是導致中國經濟偏冷的第一大因素。

據李稻葵團隊測算，作為過去20年中國大規模基建的主體，地方政府的基建投資和日常開支占GDP的比重平均每年達41%，遠超過居民消費，是拉動中國經濟的第一大動力，目前這一比重已降至35%。不僅如此，地方政府還收回過去承諾企業的稅收優惠或提前收稅。

李稻葵指出，當前中國家庭、企業部門都缺乏加槓桿意願，社會融資總額上升主要依靠地方政府借債，但地方政府其實是通過借新債還舊債。

因此他建議，中國應適當擴大包括中央政府在內的總體政府債務水準，將擴大發債的新增資金用於保房地產、「投資於人」、加強民生性支出、結合地方特色適當增加消費補貼等，提高地方政府幫助經濟轉型、營造新增長點的能力，使地方政府從經濟運行中的收縮力量重新轉變為積極力量。