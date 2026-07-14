快訊

致癌油風暴已14天 「微笑標章」把關機構卻出奇安靜

致癌油連環爆！發票載具APP推食安快篩功能 命中品項、可退金額一次看

60歲男被排擠家族LINE群組外 「孫百日宴都錯過」妻曝無奈理由

聽新聞
0:00 / 0:00

陸學者：中國廣義失業率達10.2% 長期失業人口約2400萬

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
學者估算，當前中國廣義失業率已達10.2%。圖為貴州早前舉辦招聘活動的資料照。新華社
學者估算，當前中國廣義失業率已達10.2%。圖為貴州早前舉辦招聘活動的資料照。新華社

大陸國家統計局上個月中公布，今年1至5月，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，強調「就業形勢總體穩定」。但北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵推算，中國廣義失業率應已達10.2%，長期受挫的失業人口約2,400萬人，其中1,300萬人是16歲至24歲的年輕人。

李稻葵被認為屬偏建制派學者，曾任中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員，第十一屆至第十三屆全國政協委員， 「十二五」規劃專家諮詢委員會委員等。

據財新網報導，李稻葵上周六（11日）在中國宏觀經濟論壇（CMF）一場研討會指出，當前中國經濟最大的問題並非「K型分化」，而是整體偏冷。他強調，中國經濟偏冷已持續三年，（K型）上面那條線拉動不了整個經濟。

李稻葵表示，有兩個經濟指標的變化需高度關注，一是廣義失業率。基於大陸國家統計局的基礎數據，李稻葵的團隊將過去兩年找不到工作、已不計入官方統計口徑的勞動力作為失業人口納入，測算得出當前中國廣義失業率已達10.2%。

另一數字是固定資產投資。2025年中國固定資產投資較前一年下降3.8%，2026年前五月累計年比仍衰退4.1%。李稻葵稱，這是中國有統計以來罕見的，投資負增長的烈度也是過去沒有的。

他認為，中國經濟新的增長動力尚未打造出來，而過去幾十年的增長點：基建投資和房地產已經退出。目前房地產對中國經濟的拖累，相比過去三、五年已小得多，地方政府投資整體收縮才是導致中國經濟偏冷的第一大因素。

據李稻葵團隊測算，作為過去20年中國大規模基建的主體，地方政府的基建投資和日常開支占GDP的比重平均每年達41%，遠超過居民消費，是拉動中國經濟的第一大動力，目前這一比重已降至35%。不僅如此，地方政府還收回過去承諾企業的稅收優惠或提前收稅。

李稻葵指出，當前中國家庭、企業部門都缺乏加槓桿意願，社會融資總額上升主要依靠地方政府借債，但地方政府其實是通過借新債還舊債。

因此他建議，中國應適當擴大包括中央政府在內的總體政府債務水準，將擴大發債的新增資金用於保房地產、「投資於人」、加強民生性支出、結合地方特色適當增加消費補貼等，提高地方政府幫助經濟轉型、營造新增長點的能力，使地方政府從經濟運行中的收縮力量重新轉變為積極力量。

失業率 中國人民銀行 北京

延伸閱讀

誰卡住大陸年輕人／爭考公職 國企縮編 「避風港」難進

誰卡住大陸年輕人／AI巨浪下 陸迎最難就業季

製造業上下通吃 大陸遭批「擠壓」全球南方國家

李強召開經濟形勢專家與企業家座談 盼堅定發展信心

相關新聞

歐美「去中國化」代價多大？機構：未來25年需投入23兆美元

近年歐美正推動供應鏈「去中國化」降低對中國依賴的風險，近期有機構算了一筆帳，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元，平均每年新增投資約9,400億美元。

陸學者：中國廣義失業率達10.2% 長期失業人口約2400萬

大陸國家統計局上個月中公布，今年1至5月，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，強調「就業形勢總體穩定」。但北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵推算，中國廣義失業率應已達10.2%，長期受挫的失業人口約2,400萬人，其中1,300萬人是16歲至24歲的年輕人。

市場強勁…陸電商物流指數 連4月回升

中國物流與採購聯合會十三日發布數據顯示，六月中國大陸電商物流指數為一一一點四點，環比回升○點四，已連續四個月回升。受六一八促銷帶動，大陸電商物流供需市場增勢強勁。

港與中東國 今年貿易額激增

香港特區政府財政司司長陳茂波十二日發表網誌文章表示，香港近年和中東地區不斷加強交流，在經貿、創科及人文交流等方面發展更深入關係，其中香港和海灣阿拉伯國家貿易額繼去年增長約百分之五後，今年首五個月按年上升逾百分之三十五，與阿拉伯聯合大公國雙邊貿易額更增長超過百分之五十二。

需求崛起 菲成陸太陽能板最大海外市場

受電費上漲及能源安全疑慮推動，菲律賓家庭與企業加速採用太陽能設備，今年首度成為中國大陸太陽能組件最大的單一海外市場，超越近年需求快速成長的巴基斯坦。數據顯示，今年前五個月，大陸對菲律賓的太陽能組件出口較去年同期增加逾一倍，菲律賓買家採購金額已超過五億美元（約台幣一百六十億元）。

陸光通訊巨頭中際旭創喊需求強勁 駁斥第2季業績不如預期傳聞

大陸光通訊巨頭中際旭創近日對「第2季業績嚴重不如預期」等傳言作出澄清，指稱目前行業需求仍強勁，未看到大客戶需求指引出現下修。2027-2028年會出現更高頻寬的光連接產品，行業技術趨勢仍在加速推進，並稱現階段正確定2027年價格，市場傳言降價幅度過於誇大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。