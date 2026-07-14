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陸 DPU 第一股 將登創業板
大陸國產資料處理器（DPU）獨角獸雲豹智能在深圳創業板IPO申請獲深交所受理，意味A股將迎來國產DPU第一股。
DPU是一種專為資料中心設計的新型處理器，旨在卸載和加速傳統上由伺服器CPU處理的網路、存儲和安全等基礎設施任務。DPU與CPU、GPU共同構成現代計算三大核心組件：CPU負責通用計算，GPU負責加速計算，而DPU則專門進行數據處理。
雲豹智能成立於2020年，主要從事DPU及相關產品研發、設計和銷售，應用於AI智算、雲計算等領域，終端客戶包括騰訊、中國移動、新浪、南方電網等。騰訊透過相關主體合計持有該公司19.78%的股權，為第一大股東。
雲豹智能率先實現大陸國產400Gbps高性能全功能DPU晶片的技術突破與規模化商用，縮小國產DPU與國際領先產品的代差。
據弗若斯特沙利文報告，大陸DPU市場規模從2021年的人民幣150億元增長至2025年的498億元，預計到2030年將增長至人民幣1,291億元。
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