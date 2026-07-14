陸擴大消費 2030年衝286兆

大陸國務院昨（13）日發布關於「擴大消費『十五五』規劃」的批覆，提及目標到2030年，消費市場總體規模持續擴大，全社會商品和服務消費較快增長，社會消費品零售總額達到人民幣60兆元（約新台幣286兆元）。

據官方資料，2025年大陸社會消費品零售總額為‌人民幣50.12兆元‌，年增3.7%，首次突破人民幣50兆元大關。

上述資料反映出「十四五」時期大陸消費市場規模持續擴大，最終消費支出對經濟增長的平均貢獻率達到58.8%，比「十三五」時期提高十個百分點，消費作為經濟增長主引擎的作用進一步凸顯。

擴大消費十五五規劃提及28條重點任務舉措，其中提及要促進數位消費、多渠道促進居民增收、擴大入境消費等。

在促進數位消費上，提及深入推動「人工智慧+消費」，並實施數位消費提升行動。擴大數位產品消費，增加人工智慧手機及電腦、智慧穿戴、智慧機器人、桌上型三維（3D）列印設備等新一代智能終端產品有效供給，加速智能安防、視訊照護系統等研發及互聯互通，進行智能網聯汽車准入及上路通行試點。

在促進居民增收上，提出要健全分配制度，促進多勞者多得、技高者多得、創新者多得。完善勞動者工資決定、合理增長、支付保障機制，健全最低工資標準調整機制，穩步提高最低工資標準；此外，持續改善小微企業及個體工商戶經營環境。促進房地產市場持續健康發展，持續鞏固資本市場穩中向好發展態勢，多渠道增加城鄉居民財產收入。

在促進境外人士消費上，要擴大入境消費、穩定擴大免簽國家範圍，持續優化過境免簽政策。