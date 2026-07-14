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資料中心點火 陸光纖鏈擴產 高端產品供不應求將持續到明年

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
資料中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
資料中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

受到AI資料中心（AIDC）加速建設拉動光纖需求爆發，該行業正處於‌量價齊升超級周期‌，全球供需缺口約‌1.8億芯公里‌（缺口率超過16%），多家陸企正啟動光纖預製棒（光棒）及光纖百億擴產計畫，然而，受限於光棒‌18-24個月‌建設期，高端光纖與光棒供不應求預計持續至‌2027年。

大陸通信設備商烽火通信近日發布定增（私募）預案，擬向不超過35名特定對象發行A股股票，募集資金不超過人民幣29.13億元（約新台幣138億元），重點投向多模光纖、特種光纖、空芯光纖、光纖預製棒等項目；消費電子龍頭領益智造亦公告，擬透過控股子公司以不超過人民幣40億元（約新台幣189億元），拿下位列全球光纖產銷規模第四至五的富通嘉善相關重整資產、業務的控制權和經營權。

今年稍早，雷射設備龍頭大族激光公告，其控股子公司擬投資不超過人民幣25.2億元（約新台幣119億元），建設年產6,000萬芯公里光纖及預製棒項目；矽基材料龍頭合盛硅業方面表示，年產3,200噸光纖預製棒項目備案審批通過。

然而，業內人士認為，新增產能落地仍須翻越多重門檻，且在接連擴產趨勢下，引發投資者對行業景氣下行擔憂。

華東地區一家光纖廠商人士指出，對二線廠商而言，從立項到真正投產，至少需要一年半。且近期大陸業內有二線廠商產線設備點火測試失敗，顯示光纖預製棒等環節生產風險高。

證券時報引述華中地區光纖業內人士指出，光纖光纜行業歷史上經歷兩輪典型的高景氣周期，共同特徵是：下游運營商集體採購推動量價齊升，繼而引發廠商大規模擴產，最終陷入供給過剩、價格回落的循環。

長飛光纖執行董事兼總裁莊丹表示，預計未來三到五年，AI相關算力基礎設施仍將保持高投入；亨通光電預計，未來二至三年行業將呈現低端產能過剩、高端產能持續緊缺的結構性分化格局。

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