陸光通訊巨頭中際旭創喊需求強勁 駁斥第2季業績不如預期傳聞

大陸光通訊巨頭中際旭創近日對「第2季業績嚴重不如預期」等傳言作出澄清，指稱目前行業需求仍強勁，未看到大客戶需求指引出現下修。2027-2028年會出現更高頻寬的光連接產品，行業技術趨勢仍在加速推進，並稱現階段正確定2027年價格，市場傳言降價幅度過於誇大。

中際旭創主業務高度集中於光通信收發模組領域，營收占比超九成，產品廣泛應用於AI算力集群、雲計算資料中心、5G通信等，為全球光通訊市場絕對龍頭。

據市場研究機構LightCounting，其800G光通訊模組去年全球市占超過40%，1.6T產品去年市占率達50%至70%，公司深度綁定輝達、谷歌、亞馬遜、微軟等北美科技巨頭，境外收入占比超過90%。

市場最近針對中際旭創有兩大傳聞：一是第2季業績嚴重不及預期，二是公司故意壓制股價。傳聞直接導致10日公司股價跌超8%。中際旭創12日深夜緊急做出澄清，宣稱召開電話會議，由中際旭創副總裁、董事會秘書王軍回應，且有大量投資機構參與。

在經澄清後，13日股價反彈微漲1.28%。

中際旭創表示，對2026年上半年經營情況和行業需求非常有信心，第2季毛利率預期仍保持穩定，不會因物料緊張、物料漲價等因素出現明顯下滑。下半年，物料預計將出現不同程度的緩解，備料非常充分，下半年會有邊際改善。

對於光通訊模組需求，公司副總裁、董事會秘書王軍表示，2027年800G需求增長較此前預期更為顯著。1.6T明年需求數量與此前預期基本一致，他說，整體來看，1.6T需求並未下滑，僅呈現結構性調整。

王軍指，目前能大批量交付1.6T和800G的廠商並不多，涉及到技術門檻、市場准入、良率等，客戶實際拿到的交付量也並不多。2027年行業依然面臨交付緊張。高端光通訊並不是一個惡性競爭的行業。