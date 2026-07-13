李強召開經濟形勢專家與企業家座談 盼堅定發展信心

中國國務院總理李強今天主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強稱，希望廣大企業家堅定發展信心，深入挖掘需求升級和產業升級機遇。

據新華社報導，今天下午召開的座談會上，黃漢權、楊志勇、王文、章俊、侯啟軍、于東來、王志堅、曆軍等專家與企業家先後發言。他們認為，在國際形勢變亂交織的背景下，上半年中國經濟總體平穩，以自身發展的確定性有力應對外部環境的不確定性。

報導還稱，他們還針對解決經濟運行中的矛盾和問題提出意見建議。

在聽取專家和企業家發言後，李強說，今年以來，在以中共總書記習近平為核心的中共中央堅強領導下，各地區各部門認真落實國家宏觀政策，努力促進經濟持續向好。

他聲稱，要全面客觀認識當前經濟形勢，既充分肯定成績，又清醒看到問題，對經濟運行中的新變化新動向，要善於研機析理，更好地趨利避害。要注重從整體上把握形勢，特別是要看到中國經濟正全面轉入高質量發展軌道，長期向好的內在支撐更加堅實。

李強強調，做好下半年經濟工作，直接關係全年發展目標實現，關係「十五五」良好開局。要按照中共中央決策部署，保持高質量發展戰略定力，加大逆週期調節力度，系統施策釋放內需潛力，推進新舊動能平穩接續轉換，深入做好穩就業穩企業工作，切實鞏固拓展經濟穩中向好態勢。

李強希望廣大企業家堅定發展信心，深入挖掘需求升級和產業升級機遇，為穩就業促發展多作貢獻。希望專家學者加強前瞻性研究，多提建設性意見。