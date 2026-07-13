製造業上下通吃 大陸遭批「擠壓」全球南方國家

近期一些國際媒體提出「中國擠壓」概念，認為中國的製造業能力不僅衝擊西方國家，還擠佔了全球南方國家的工業化發展空間。中國外交部發言人毛寧10日對此表示否認，認為「中國擠壓」不符合事實，全球南方國家也不會認同這種說法。

這段提問與回答，出現在10日的中國外交部記者會上，提問者是上海澎湃新聞記者，而其所指的「中國擠壓」概念，據觀察網報導，是美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）在2026年5月11日發表的研究報告「中國重商主義擠壓」裡首次明確提出。6月18日，該說法又在美國「外交事務」（Foreign Affairs）進一步刊登。

彼得森國際經濟研究所的報告聲稱，歷史上低收入國家通常依靠發展低技術、勞動密集型製造業來實現工業化和經濟起步，但這一傳統路徑，已經因為中國的存在而破裂。

據指出，雖然中國經濟正向高科技和高附加值轉型，但在服裝、鞋帽和電子組裝等傳統低技能製造領域，中國依然佔據著極大的全球出口份額，這就使得發展中國家的空間被擠佔。

因此，這種貿易現象壓縮了其他更貧困的「全球南方」國家所需的工業化空間，導致它們錯失了數千億美元的潛在出口機會，如僅紡織、服裝、皮革、鞋這四類低端製造業就使得中低收入國家損失約1100億美元增加值，擴大到全部低端製造品，這個金額則高達約3650億美元。

「外交事務」的文章則開宗明義指出「中國正在把身後的梯子抽走」，其副標題則稱「中國的出口戰略是如何讓窮國保持貧困」。文章說，廣大的發展中國家之所以仍然貧窮，罪魁禍首就是中國，而不是西方的殖民主義。

中國外交部發言人毛寧在10日的例行記者會中回答稱，作為全球南方大家庭的一員，中國始終毫無保留地分享經驗，幫助全球南方國家發展。

她說，中國通過富有成效的基礎設施、投資和技術合作，幫助南方國家提升自主發展能力；通過開放市場，助力南方國家擴大優質產品對中出口，以貿易收益反哺產業發展；通過普惠可及的綠色產品，幫助南方國家提升資源配置，加快產業轉型升級。

毛寧並強調，在攜手實現現代化的道路上，中國和全球南方國家始終是同行者。她說，大國之大，在於利天下。中國將繼續以自身發展為世界提供機遇，實現共同繁榮。