陸發布擴大消費規劃 目標2030年社零總額達266兆元

大陸國務院13日發布關於「擴大消費『十五五』規劃」的批覆，提及目標到2030年，消費市場總體規模持續擴大，居民消費率明顯提高，全社會商品和服務消費較快增長，社會消費品零售總額達到人民幣60兆元（約新台幣266兆元）。

規劃提及28條重點任務舉措，其中提及要促進數位消費、多渠道促進居民增收、擴大入境消費等。

在促進數位消費上，提及深入推動「人工智慧+消費」，並實施數位消費提升行動。擴大數位產品消費，增加人工智慧手機及電腦、智慧穿戴、智慧機器人、桌上型三維（3D）列印設備等新一代智能終端產品有效供給，加速智能安防、視訊照護系統等研發及互聯互通，進行智能網聯汽車准入及上路通行試點。

在促進居民增收上，提出要健全按要素分配政策制度，促進多勞者多得、技高者多得、創新者多得。完善勞動者工資決定、合理增長、支付保障機制，健全最低工資標準調整機制，穩步提高最低工資標準，加強企業工資分配宏觀指導；此外，持續改善小微企業及個體工商戶經營環境。促進房地產市場持續健康發展，持續鞏固資本市場穩中向好發展態勢，多渠道增加城鄉居民財產收入。加強稅收、社會保障、轉移支付等再分配調節等。

在促進境外人士消費上，要擴大入境消費、穩定擴大免簽國家範圍，持續優化過境免簽政策。進一步增開國際航線，重點增加歐美、共建「一帶一路」國家等國際直航航班數量。又要有序放寬服務業進入限制，優化新業態新領域市場進入環境等。

一段時間以來，大陸民眾消費不振，大陸統計數據顯示，2026年前五個月，社零總額年增率僅增長1.4%；其中5月單月年增率轉為下降0.6%，創下2023年以來的最低水平；另一方面，民眾存款仍在增長，截至2026年5月，住戶存款餘額已升至人民幣171.54兆元，且定期化特徵顯著。分析認為，這與大陸社會當前資產縮水導致預期轉弱、就業壓力與收入預期傳導、社會保障體系不足等三大因素有關。