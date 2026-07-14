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需求崛起 菲成陸太陽能板最大海外市場

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
菲律賓今年首度成為中國大陸太陽能組件最大的單一海外市場，超越近年需求快速成長的巴基斯坦。圖為廣東省梅州市一公司工作人員在廠房內生產太陽能板。 中新社
菲律賓今年首度成為中國大陸太陽能組件最大的單一海外市場，超越近年需求快速成長的巴基斯坦。圖為廣東省梅州市一公司工作人員在廠房內生產太陽能板。 中新社

受電費上漲及能源安全疑慮推動，菲律賓家庭與企業加速採用太陽能設備，今年首度成為中國大陸太陽能組件最大的單一海外市場，超越近年需求快速成長的巴基斯坦。數據顯示，今年前五個月，大陸對菲律賓的太陽能組件出口較去年同期增加逾一倍，菲律賓買家採購金額已超過五億美元（約台幣一百六十億元）。

彭博報導，中東戰事擾亂全球石油與天然氣市場後，亞洲多個經濟體近月面臨能源成本上升。高度依賴進口能源、電價原本就居高不下的菲律賓，正掀起太陽能設備採購熱潮，也為面臨產能過剩的大陸太陽能製造商帶來新市場。

報導指，菲律賓今年首度成為大陸太陽能組件最大的單一終端海外市場，超越巴基斯坦等需求快速成長的國家。若以大陸海關出口目的地計算，進口量高於菲律賓的僅有荷蘭，但荷蘭主要是將產品轉運至西北歐其他市場的物流樞紐。

報導稱，日前，大陸太陽能製造商晶科能源，在菲律賓南部城市達沃的一座購物中心舉辦產品活動，吸引超過七百人參加，了解太陽能系統及儲能電池的購買和安裝方式。住在達沃郊區的Cesar Arriaga表示，「我喜歡中國產品，不僅因為價格便宜，也因為它們的技術競爭力很強」。

Trade Data Monitor數據顯示，今年前五個月，大陸對菲律賓太陽能組件出口較去年同期增逾一倍；僅三月，菲律賓自大陸進口的太陽能板就較去年同期激增百分之二六二。

部分出口成長，與大陸自四月起調整太陽能產品出口退稅政策有關，供應商趕在政策調整前提前出貨。不過，分析人士及業界人士認為，即使中菲兩國不時因南海爭議發生摩擦，菲律賓對大陸太陽能產品的需求仍將持續。

晶科能源二○二五年向菲律賓銷售近一點五吉瓦太陽能組件，市占率超過百分之二十五；今年上半年出貨量已接近一吉瓦。在炎熱氣候下表現較佳的Ｎ型高效組件尤其受到市場歡迎，也有助提高該公司海外產品的平均售價及利潤率。

報導指，晶科能源表示，「按目前發展速度，我們預計今年下半年菲律賓市場將迎來更加明顯的成長和需求變化」。

中國大陸目前供應全球約八成太陽能產品，產品價格及技術具競爭力，但光電產業多年來也面臨產能過剩、價格競爭激烈及企業虧損等問題。菲律賓市場規模雖仍遠小於大陸內需市場，但與巴基斯坦等新興市場一起，正成為大陸業者消化過剩產能的重要出口管道。

能源智庫Ember資深電力分析師Dave Jones表示，發展太陽能可望減輕菲律賓電價上漲壓力，降低天然氣和石油進口，並減少消費者整體用電成本。他指出，菲律賓電價原本就相當高，只要消費者擔心電價繼續上升，就足以促使他們加快安裝太陽能設備。

太陽能 菲律賓 中東

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