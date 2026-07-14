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市場強勁…陸電商物流指數 連4月回升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會十三日發布數據顯示，六月中國大陸電商物流指數為一一一點四點，環比回升○點四，已連續四個月回升。受六一八促銷帶動，大陸電商物流供需市場增勢強勁。

中新社報導，分項指數中，總業務量指數、農村業務量指數、庫存周轉率指數、物流時效指數、履約率指數、滿意率指數、人員指數、實載率指數、成本指數均回升。

六月，消費旺季帶動電商企業庫存周轉速率加快，電商物流服務體系進一步優化，物流時效指數、履約率、滿意率均回升，且連續三個月保持回升態勢。在總業務量回升的背景下，企業擴大用人規模，提升供給效率。

分析稱，受六一八促銷帶動，六月電商物流供需市場增勢強勁，各項指數全線回升，大陸電商物流指數連續四個月回升。同期，線上消費市場暖意十足，整體消費步入穩健新常態。當前，消費者消費觀念趨於理性，推動線上消費結構從衣食類剛需逐漸向品質智能設備轉型。上半年，智能穿戴、家用機器人、康養智能設備消費熱度高漲，智能家居、家電、數碼類產品表現亮眼。此外，清涼經濟與「悅己經濟」增勢亮眼，空氣循環扇、製冰機等商品線上銷售額均大幅增長。

分析認為，隨著智能客服、智能分揀、智能倉儲等技術廣泛應用，智能技術已成電商商家的常態化工具，物流時效、履約率、客戶滿意率等指標持續向好，推動電商物流服務體系品質升級。後期，七月大陸電商物流需求預計將有所放緩，但市場仍將維持在較高景氣水平。

電商 物流 中國大陸

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