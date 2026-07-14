港與中東國 今年貿易額激增

香港特區政府財政司司長陳茂波十二日發表網誌文章表示，香港近年和中東地區不斷加強交流，在經貿、創科及人文交流等方面發展更深入關係，其中香港和海灣阿拉伯國家貿易額繼去年增長約百分之五後，今年首五個月按年上升逾百分之三十五，與阿拉伯聯合大公國雙邊貿易額更增長超過百分之五十二。

中通社報導，陳茂波表示，海灣主權基金過往主要投資美歐市場，但其去年全球數百億美金配置中，約百分之四十流向亞洲，反映在資產配置上正出現明顯變化，多元資產配置策略正逐步體現。

中東最大規模創科旗艦盛事ＬＥＡＰ ＥＡＳＴ日前一連三日在香港舉行展會，吸引逾二點五萬人參加。陳茂波指，該盛事來自沙烏地阿拉伯，匯聚逾三十個國家和地區的前沿創科企業、園區公司和投融資界，未來三年會繼續在港舉辦。