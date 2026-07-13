快訊

115分科生物答案一次看！時事題少、實驗題考解剖豬心 師：選擇題較難「會嚇到」

內湖父子同天猝死 法醫高大成推估：50歲兒休克、71歲父心肌梗塞

115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

聽新聞
0:00 / 0:00

中澳農產品貿易再升溫 陸開放民營企業進口澳洲油菜籽

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸是全球最大的油菜籽進口國。加拿大是全球最大油菜籽出口國，澳洲則排名第二。圖為在北京超市販售的油品。美聯社
大陸是全球最大的油菜籽進口國。加拿大是全球最大油菜籽出口國，澳洲則排名第二。圖為在北京超市販售的油品。美聯社

大陸進一步放寬澳洲油菜籽進口限制，允許民營油籽加工企業申請進口。3名油籽壓榨商表示，相關貨物目前可經海南、廣東廣西、福建、河北、遼寧及天津等地港口入境，顯示中澳農產品貿易關係持續改善。

據路透13日報導，2名知情人士透露，北京已允許澳洲油菜籽經上述地區港口輸入，但貨物進口後，須送往港口附近、經主管部門核准的工廠加工。一名任職於亞洲貿易公司、其公司在大陸設有油籽壓榨廠的交易員表示：「他們已受理我們的進口許可申請。」

報導指，大陸自2025年年中起逐步重開澳洲油菜籽市場，當時先由國營糧油企業中糧集團試行採購。此次進一步向民營加工企業開放，意味澳洲出口商可更廣泛進入全球最大的油菜籽進口市場。

自2020年以來，澳洲油菜籽受大陸生物安全限制影響，實際上長期難以進入大陸市場。中方主要擔憂油菜籽可能夾帶黑脛病等真菌性植物病害，對境內農作物造成風險。

報導稱，大陸重啟澳洲油菜籽進口之際，正值大陸與加拿大爆發油菜籽貿易爭端。北京2025年8月對加拿大油菜籽徵收75.8％的臨時反傾銷稅，導致相關進口幾近停擺。直到大陸與加拿大今年1月達成初步貿易協議後，大陸買家才逐步恢復採購加拿大油菜籽。

農業諮詢公司天津誠瑞有道企業管理諮詢有限公司（AgRadar Consulting）創辦人向華梁（Johnny Xiang）表示，澳洲油菜籽在價格上仍具競爭力，中方擴大其市場准入，也為大陸增加另一個供應來源。不過，他認為加拿大仍可能維持在大陸市場的最大占比。

大陸是全球最大的油菜籽進口國。加拿大是全球最大油菜籽出口國，澳洲則排名第二。油菜籽經壓榨後可製成菜籽粕及菜籽油，其中菜籽粕主要用於動物飼料，菜籽油則廣泛用於烹飪。

澳洲 廣東 廣西

延伸閱讀

菲律賓首成大陸太陽能板最大海外市場 今年採購額逾160億元

歐盟救貿易推「團結工具」各國協商投入資金仍有爭議

伊朗關閉荷莫茲海峽 陸外交部：通航問題應獲妥善處理

銅礦供應回升與原料緊張並存 市場續關注庫存變化

相關新聞

中澳農產品貿易再升溫 陸開放民營企業進口澳洲油菜籽

大陸進一步放寬澳洲油菜籽進口限制，允許民營油籽加工企業申請進口。3名油籽壓榨商表示，相關貨物目前可經海南、廣東、廣西、福建、河北、遼寧及天津等地港口入境，顯示中澳農產品貿易關係持續改善。

海南省「十五五」規畫 2030年全面停售燃油新車、將成大陸首例

大陸海南省政府近日發布美麗海南建設「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年），提出平穩推進2030年禁售燃油車。按照規劃，海南公共服務、社會營運及私人用車領域新增和更換車輛，除特殊用途外，將全面轉向清潔能源或新能源車，意味著海南將成為大陸首個不再銷售燃油車的省份。

省油優勢被超越…日系車不吃香了 在中國銷量劇減

日本三大車商2026年上半在中國市場的新車銷量持續大幅衰退。今年1-6月，豐田在中國的銷量為69.47萬輛，較去年同期減少17.1%；日產汽車為23.70萬輛，下滑15%；本田為20.58萬輛，減少34.7%。新車型投放滯後的本田表現尤為低迷。

菲律賓首成大陸太陽能板最大海外市場 今年採購額逾160億元

受電費上漲及能源安全疑慮推動，菲律賓家庭與企業加速採用太陽能設備，今年首次成為大陸太陽能組件最大的單一海外市場，超越近年需求快速成長的巴基斯坦。數據顯示，今年前5個月，大陸對菲律賓的太陽能組件出口較去年同期增加逾1倍，菲律賓買家採購金額已超過5億美元（約新台幣160億元）。

才豪發40億人民幣 于東來一句不值這麼多錢為何炸鍋？

位於大陸河南許昌、新鄉的「胖東來超市」，因為服務細緻、員工福利極佳，被喻為「超市天花板」、「超市界的海底撈」，不少外國人或別省同業特地前往「朝聖」取經。今年3月，其創始人兼董事長于東來宣布將約40億元（人民幣，單位下同）利潤分給員工，其中12名店長每人分約2000萬元，逾8000名普通員工每人可得約20萬元，引發讚美，但6月時，他在內部培訓一句「員工其實不值這麼多錢」又引負面批評，為何于東來的言行總引發大陸社會討論？

四川德陽旌湖 愛鳥之城萌又暖

入夏以來，四川德陽的旌湖碧波蕩漾、草木青蔥，吸引了大批水鳥繁衍生息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。