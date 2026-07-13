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世界人工智能大會17日上海登場 習近平出席致詞

中央社／ 北京13日電

「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」17日至20日在上海舉行。中國國家主席習近平將出席開幕式並發表主旨講話。在美中人工智慧（AI）競爭的背景下，這是習近平首次出席此大會。

中國外交部發言人林劍今天做上述宣布。他表示，本屆大會主題是「智能夥伴、共創未來」。習近平將出席大會開幕式並發表主旨講話，「全面系統闡述中方對於人工智能（智慧）發展和治理的政策立場和理念主張」。

林劍說，中方已廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織的負責人前來參加。期待以本次大會為契機，為各方增進互信、凝聚共識，深化合作搭建平台，共同推動人工智慧健康、安全、有序發展，使本次大會成為人工智慧發展史上的一座里程碑。

「世界人工智能大會」2018年創設，固定於上海舉行，2024年起變更為「世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」，國務院總理李強連續兩屆都出席開幕式並發表講話。

近年美中相互祭出科技出口限制措施、包括人才流動限制，AI更被視為新經濟的風口，習近平已多次強調要「加快推進高水平科技自立自強」。

習近平 上海 外交部

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