中國第1省 海南推動2030年禁售燃油新車

根據中國海南省政府發布的「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）相關規劃，海南省將平穩推進2030年全境禁售燃油新車。由於中國其他省區尚未制定禁售燃油新車的目標，這將使海南省成為中國第1個不再販賣燃油新車的省區。

中新社今天報導，海南省日前發布「『十五五』海南國家生態文明試驗區規劃（美麗海南建設『十五五』規劃）」，提出這一目標。

根據報導，這項規劃並提出，到2030年「十五五」規劃結束時，海南全省汽車當中的新能源汽車比重，將從2025年的23.75%提升至45%。

這項規劃還提到，到2030年，海南全省公共服務和社會營運車輛（例如公車、計程車、公務車等）的新增或更換車輛（不含特殊用途車輛），以及私人用車新增或更換車輛，新能源汽車比重都將提升至100%，且車樁比（新能源汽車與充電樁的比例）將保持在2.5比1以下。