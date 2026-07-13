快訊

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

聽新聞
0:00 / 0:00

中國第1省 海南推動2030年禁售燃油新車

中央社／ 台北13日電

根據中國海南省政府發布的「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）相關規劃，海南省將平穩推進2030年全境禁售燃油新車。由於中國其他省區尚未制定禁售燃油新車的目標，這將使海南省成為中國第1個不再販賣燃油新車的省區。

中新社今天報導，海南省日前發布「『十五五』海南國家生態文明試驗區規劃（美麗海南建設『十五五』規劃）」，提出這一目標。

根據報導，這項規劃並提出，到2030年「十五五」規劃結束時，海南全省汽車當中的新能源汽車比重，將從2025年的23.75%提升至45%。

這項規劃還提到，到2030年，海南全省公共服務和社會營運車輛（例如公車、計程車、公務車等）的新增或更換車輛（不含特殊用途車輛），以及私人用車新增或更換車輛，新能源汽車比重都將提升至100%，且車樁比（新能源汽車與充電樁的比例）將保持在2.5比1以下。

延伸閱讀

換車像換手機！大陸電動車平均車齡1.8年 遠低於傳統燃油車的8.2年

日系車不吃香 陸銷量劇減

上半年 日本三大車廠中國市場銷量持續大幅衰退

1-6月 日本三大車商在中國新車銷量下滑

相關新聞

海南省「十五五」規畫 2030年全面停售燃油新車、將成大陸首例

大陸海南省政府近日發布美麗海南建設「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年），提出平穩推進2030年禁售燃油車。按照規劃，海南公共服務、社會營運及私人用車領域新增和更換車輛，除特殊用途外，將全面轉向清潔能源或新能源車，意味著海南將成為大陸首個不再銷售燃油車的省份。

省油優勢被超越…日系車不吃香了 在中國銷量劇減

日本三大車商2026年上半在中國市場的新車銷量持續大幅衰退。今年1-6月，豐田在中國的銷量為69.47萬輛，較去年同期減少17.1%；日產汽車為23.70萬輛，下滑15%；本田為20.58萬輛，減少34.7%。新車型投放滯後的本田表現尤為低迷。

菲律賓首成大陸太陽能板最大海外市場 今年採購額逾160億元

受電費上漲及能源安全疑慮推動，菲律賓家庭與企業加速採用太陽能設備，今年首次成為大陸太陽能組件最大的單一海外市場，超越近年需求快速成長的巴基斯坦。數據顯示，今年前5個月，大陸對菲律賓的太陽能組件出口較去年同期增加逾1倍，菲律賓買家採購金額已超過5億美元（約新台幣160億元）。

才豪發40億人民幣 于東來一句不值這麼多錢為何炸鍋？

位於大陸河南許昌、新鄉的「胖東來超市」，因為服務細緻、員工福利極佳，被喻為「超市天花板」、「超市界的海底撈」，不少外國人或別省同業特地前往「朝聖」取經。今年3月，其創始人兼董事長于東來宣布將約40億元（人民幣，單位下同）利潤分給員工，其中12名店長每人分約2000萬元，逾8000名普通員工每人可得約20萬元，引發讚美，但6月時，他在內部培訓一句「員工其實不值這麼多錢」又引負面批評，為何于東來的言行總引發大陸社會討論？

四川德陽旌湖 愛鳥之城萌又暖

入夏以來，四川德陽的旌湖碧波蕩漾、草木青蔥，吸引了大批水鳥繁衍生息。

數字經濟博覽會 展現AI全鏈條

二○二六數字經濟產業博覽會日前在北京舉行。本屆博覽會設全球ＯＰＣ（一人公司）共創節、國際展區、城市發展、首發首秀、ＡＩ+應用、數位文娛消費六大特色展區，覆蓋技術創新、國際合作、產業落地與大眾體驗全鏈條。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。