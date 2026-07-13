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從投行看大陸／台商香港與回台上市比較

經濟日報／ 劉泰麟（富拉凱投資銀行協理）　

台商若選擇H股上市須同時滿足香港大陸證監會的法律要求。

台商在香港或台灣上市，從法令、上市成本及時程安排等都有不同規定，在規劃上市地點時，應了解當中的不同並選擇最適合的資本市場。

一、香港可用大陸公司股份申請上市

大陸台商回台上市，須透過開曼公司作為境外控股公司申請上市，架構重組過程中要注意符合大陸特殊性稅務處理條件，股東還須負擔股權轉讓所得稅，台籍個人或台灣公司股東還需留意，轉讓大陸公司股權是否適用台灣CFC制度，是否要在台灣申報納稅。

若是在香港上市，除可採取較為熟知的紅籌架構，也就是透過由境外控股公司申請上市外，符合條件的大陸境內股份有限公司，還可透過所謂的H股方式，直接以大陸公司作為主體申請香港上市。對於大陸台商而言，H股模式可減少部分股權重組程序，縮短上市準備時程，降低因架構重組所衍生的稅負成本。

二、香港上市成本相對較高

香港上市的專業分工非常細致，以H股申請香港上市為例，至少有保薦人、審計會計師、內控會計師、行業顧問、公司及保薦人的香港與大陸律師及印刷商等中介機構共同參與，還需依個案要求，額外委託專業機構出具意見。其中保薦人作為上市申請人與香港監管機構間的主要溝通橋樑，須對公司狀況進行全面盡職調查，確認申請公司是否符合香港上市條件。整體香港上市成本遠超台灣上市所需的花費。

三、招股書揭露完整及需要驗證

香港上市招股書需完整揭露公司訊息，保薦人須依規定執行盡職調查，包括訪談管理階層、查閱合約、實地訪查、客戶及供應商訪談等，以確認有合理基礎支持招股書內容。

香港聯交所於2026年推動精簡招股書內容，要求招股書主體部分不超過300頁，以提升資訊品質。比較特別的是，香港上市需在招股書中說明與關聯人士進行的持續性關聯交易，若上市公司預計掛牌後持續與關聯人士進行採購、銷售或提供服務等交易，須於遞表前預估未來各年度交易金額上限，並於招股書中披露給香港聯交所及大眾知悉，上市後若實際交易金額預計超過核准的年度上限，則需履行公告、獨立股東批准等程序，因此遞表申請前的關聯交易預估金額及合理性都需接受驗證。

四、均須完成大陸證監會備案程序

大陸台商回台上市或以H股方式赴香港上市，均須依規定向大陸證監會完成境外上市備案程序，香港H股上市取得備案通知書的時間點會影響上市聆訊及掛牌時程，因此大陸台商除須符合香港上市規則及相關監管要求外，也應同步瞭解大陸證監會的備案規定及須符合的法律規範，這部份會增加上市合規及盡職調查的複雜度。

 (本文發自台北，網址www.mychinabusiness.com)

台商 大陸 香港

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