快訊

分科測驗今登場！考前6大注意事項一次看 未帶「有效證件正本」恐扣分

聽新聞
0:00 / 0:00

華為智能汽車夥伴 賽力斯上半年驚爆虧85億元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華為智能汽車夥伴、大陸車企賽力斯昨（12）日發布2026年半年度業績預虧公告，經財務部門初步測算，預計2026年上半年淨虧損人民幣15-18億元（約新台幣71-85億元），與上年同期相比，將呈現由盈轉虧。

其中，與華為合作的品牌「問界」汽車2026年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損人民幣10.5億元至13億元。

對於虧損原因，賽力斯解釋稱，一方面受到記憶體晶片、工業金屬、碳酸鋰等主要原材料價格上漲等因素的影響，公司生產成本隨之增加。

另一方面，對部分因技術迭代、車型換代導致適配性有限的存量資產調整帳面價值。

據賽力斯官方發布最新數據，2026年上半年「問界」品牌累計交付新車‌約‌17.88 萬輛，年增10.2%‌，在車市整體承壓的背景下實現逆勢穩健增長。問界的業績出現銷量增長，但盈利虧損的「倒掛」局面。

人民幣 華為 大陸

延伸閱讀

華為造車模式陷成長陣痛？賽力斯上半年預計虧損80億元

上半年 日本三大車廠中國市場銷量持續大幅衰退

萬科坦言債務壓力未解 預估上半年虧逾568億元

1-6月 日本三大車商在中國新車銷量下滑

相關新聞

四川德陽旌湖 愛鳥之城萌又暖

入夏以來，四川德陽的旌湖碧波蕩漾、草木青蔥，吸引了大批水鳥繁衍生息。

數字經濟博覽會 展現AI全鏈條

二○二六數字經濟產業博覽會日前在北京舉行。本屆博覽會設全球ＯＰＣ（一人公司）共創節、國際展區、城市發展、首發首秀、ＡＩ+應用、數位文娛消費六大特色展區，覆蓋技術創新、國際合作、產業落地與大眾體驗全鏈條。

舌尖產業 潼關肉夾饃 衝海外市場

滿載超過五萬個速凍餅的集裝箱近日從陝西省渭南市潼關縣啟程駛向美國。二○二五年，這座黃河邊的小城速凍餅出口量突破六百五十萬個，產品遠銷美國、法國、泰國、新加坡等廿五個國家和地區。

甜蜜引擎 新疆哈密瓜 「電腦揀的」

當下，新疆哈密市伊州區花園鄉卡日塔里村迎來豐收，該村百畝哈密瓜品種展示園內，二七二個品種的哈密瓜集中亮相第二十屆哈密瓜節。當地依託科技賦能，推動哈密瓜產業與旅遊業融合發展，讓哈密瓜化作「甜蜜引擎」，激活鄉村經濟。

看多Ａ股 外資集體上調陸股配置價值

多家外資機構近日釋放看多中國大陸Ａ股信號，集體上調大陸股票配置價值。渣打給出Ａ股超配評級；大摩指出海外資金仍處於低配區間，後續將漸進加倉Ａ股；高盛直接建議資金從韓國ＡＩ股票切換至大陸相關標的，外資機構一致認準ＡＩ產業為下半年核心投資主線。

日3大車廠 在陸銷量衰退

日本三大車商二○二六年上半在中國大陸市場的新車銷量持續大幅衰退。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。