華為智能汽車夥伴 賽力斯上半年驚爆虧85億元

華為智能汽車夥伴、大陸車企賽力斯昨（12）日發布2026年半年度業績預虧公告，經財務部門初步測算，預計2026年上半年淨虧損人民幣15-18億元（約新台幣71-85億元），與上年同期相比，將呈現由盈轉虧。

其中，與華為合作的品牌「問界」汽車2026年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損人民幣10.5億元至13億元。

對於虧損原因，賽力斯解釋稱，一方面受到記憶體晶片、工業金屬、碳酸鋰等主要原材料價格上漲等因素的影響，公司生產成本隨之增加。

另一方面，對部分因技術迭代、車型換代導致適配性有限的存量資產調整帳面價值。

據賽力斯官方發布最新數據，2026年上半年「問界」品牌累計交付新車‌約‌17.88 萬輛，年增10.2%‌，在車市整體承壓的背景下實現逆勢穩健增長。問界的業績出現銷量增長，但盈利虧損的「倒掛」局面。