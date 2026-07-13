日系車不吃香 陸銷量劇減

日本三大車商2026年上半在中國大陸市場的新車銷量持續大幅衰退。共同社報導，今年1-6月，豐田在大陸的銷量為69.47萬輛，較去年同期減少17.1%；日產汽車為23.70萬輛，下滑15%；本田為20.58萬輛，減少34.7%。新車型投放滯後的本田表現尤為低迷。

報導指，中東局勢惡化導致燃料價格上漲，受此影響，汽油車需求減少，拖累了日系車廠銷量。儘管近期燃料價格上漲趨勢暫歇，但日本車商認為汽油車需求短期內不會恢復。

業內人士分析，在大陸新能源汽車滲透率持續攀升背景下，日系品牌在純電和插混賽道布局滯後，新品投放速度遠不及大陸品牌，傳統燃油車的省油優勢被低成本電車超越。

同時，日系車在智慧座艙、高階智駕等方面存在明顯「代差」，且總部集權管理模式導致決策周期長，難以快速回應中國大陸年輕消費者的需求。

面對持續惡化的局面，部分日系車企已開始調整策略。本田宣布削減在陸燃油車產能，廣汽本田廣州黃埔工廠於2026年6月停產，東風本田武漢工廠計畫於2027年關停。豐田則提出「with China, for China」戰略，試圖深化與大陸本土科技夥伴的協同創新，以優化使用者體驗並加速轉型。‌‌

日系車不只在中國市場節節衰退，在歐洲等地也面臨中國車廠的強烈競爭。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）日前發布的數據，今年5月，五家中國主力車企（比亞迪、上汽、吉利、奇瑞、零跑）在歐洲31國共售出‌13.84 萬輛‌新車，年增65%；六家日本車企（豐田、本田、日產、鈴木、馬自達、三菱）同一時間合計銷量則為‌13.04 萬輛‌，年減3%。‌‌