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智譜 MiniMax 強攻 AGI

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸AI模型產業下一步要如何前進，近期兩大公司智譜與MiniMax均發布內部信透露端倪。智譜提出「Touch High（摸高）計畫」戰略，直指通用人工智慧（AGI）是下一個高地；MiniMax創始人閆俊傑則在信中宣布，自即日起直至實現AGI之前，他將不再領取薪酬。雙方都以AGI作為目標全力衝刺。

每日經濟新聞報導，智譜創始人唐杰發表題為「巨浪已來」的內部信，內容稱，智譜將以「摸高」的姿態，挑戰當前技術的物理與演算法極限。未來兩年，公司計劃戰略性投入，不追求短期的應用變現，而是直指AGI的下一個高地。

他進一步指出，具體而言，長程任務上，要讓AI從「即時問答」走向「宏大工程」。

MiniMaxCEO閆俊傑署名的內部信聚焦於創始人與團隊的長期綁定關係，他稱，將在未來四年拿出相當於公司總股本4%的個人股份用於激勵長期貢獻團隊成員，同時拿出1%的股份支持開源社區發展。「市場會有波動，外界會有雜音，但前進的方向不會改變。」

人工智慧 大陸

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