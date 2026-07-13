聽新聞
0:00 / 0:00
智譜 MiniMax 強攻 AGI
大陸AI模型產業下一步要如何前進，近期兩大公司智譜與MiniMax均發布內部信透露端倪。智譜提出「Touch High（摸高）計畫」戰略，直指通用人工智慧（AGI）是下一個高地；MiniMax創始人閆俊傑則在信中宣布，自即日起直至實現AGI之前，他將不再領取薪酬。雙方都以AGI作為目標全力衝刺。
每日經濟新聞報導，智譜創始人唐杰發表題為「巨浪已來」的內部信，內容稱，智譜將以「摸高」的姿態，挑戰當前技術的物理與演算法極限。未來兩年，公司計劃戰略性投入，不追求短期的應用變現，而是直指AGI的下一個高地。
他進一步指出，具體而言，長程任務上，要讓AI從「即時問答」走向「宏大工程」。
MiniMaxCEO閆俊傑署名的內部信聚焦於創始人與團隊的長期綁定關係，他稱，將在未來四年拿出相當於公司總股本4%的個人股份用於激勵長期貢獻團隊成員，同時拿出1%的股份支持開源社區發展。「市場會有波動，外界會有雜音，但前進的方向不會改變。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。