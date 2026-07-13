四川德陽旌湖 愛鳥之城萌又暖

入夏以來，四川德陽的旌湖碧波蕩漾、草木青蔥，吸引了大批水鳥繁衍生息。

作為大陸西部著名的「愛鳥之城」，紅胸田雞、灰胸秧雞、黑水雞、小鸊鷉、黃葦鳽、栗葦鳽等十餘種水鳥齊聚，組團開啟「帶娃模式」，吸引了四川乃至省外眾多攝影愛好者。

德陽旌湖一直是冬候鳥的越冬天堂，如今也成了鳥兒們夏季理想的「育兒所」。黑水雞帶著幼鳥穿梭於岸邊水草間，靈活尋找食物；小鸊鷉攜幼鳥潛水覓食，身姿靈動輕盈；紅胸田雞則貼身守護雛鳥，帶領牠們熟悉水域環境、學習生存技能。各種水鳥安居育雛，讓夏日的旌湖處處充滿生機與活力。

「隨著環境持續向好，愈來愈多的水鳥選擇在這裡繁育後代。」當地愛鳥志願者表示，綠頭鴨、斑嘴鴨等冬候鳥繁育的後代，目前部分已經具備飛行能力，可以獨立覓食了。黑水雞、小鸊鷉、紅胸田雞、藍胸秧雞等也在夏季安心育雛，這段時間經常可見親鳥帶著幼鳥在水邊漫步，覓食嬉戲、萌態十足。

獨特的生態風景線，吸引了眾多愛鳥人士前來觀鳥、拍攝。西安的宋先生幾乎每個月都要乘坐高鐵來德陽拍攝，他認為，旌湖精心打造的人工鳥島、自然形成的優質淺灘，為各類候鳥、留鳥營造了優質的生存繁育環境，水鳥種類、種群數量逐年增長，「看到牠們和人類和諧共生，感覺挺溫暖的」。