數字經濟博覽會 展現AI全鏈條

二○二六數字經濟產業博覽會日前在北京舉行。本屆博覽會設全球ＯＰＣ（一人公司）共創節、國際展區、城市發展、首發首秀、ＡＩ+應用、數位文娛消費六大特色展區，覆蓋技術創新、國際合作、產業落地與大眾體驗全鏈條。

本屆博覽會特設全球ＯＰＣ共創節展區，集主題演講、互動展覽、工作坊及創業路演於一體；卅五個優秀專案現場路演，廿四場ＡＩ工作坊同步開展，全球ＡＩ─ＯＰＣ生態共同體也正式發布。大螢幕上，一部科幻電影正在上演，極具未來感的機器人時而打鬥，時而低語。「四分鐘左右的電影，成本一千元左右，不到半個月，一個人用ＡＩ工具就能製作完成。」北京宙域錨點科技有限公司創始人「鴿九楠」帶來的這部科幻短片，已成功入圍ＡＩ戛納、首爾等國際電影節。她說：「這是展示作品特別好的視窗。」

在國際合作展區，幾間不大的對話間正成為企業出海的新窗口。「我們基地已累計服務企業超過三百家，促成海外訂單近卅億美元，在杜拜、日內瓦等地設立了十九個海外服務站。」在北京出海基地的展台上，展示著一個個企業的出海案例。

工作人員介紹，目前該基地服務網路已覆蓋廿九個國家，並形成機器人、大模型等六大行業的定製化出海方案。烏拉圭投資指南、拉丁美洲電商平台宣傳單及展區裡，一張張色彩豔麗的宣傳單搭建起合作的橋梁。

本次博覽會，聯合國開發計畫署、國際電信聯盟、聯合國工業發展組織等六大國際機構集中參展，展示全球數位治理與跨國合作成果。韓國首爾、印尼、奈及利亞、烏拉圭、哈薩克等國家的多個城市代表團攜數位基建、智慧治理、數位民生等領域案例亮相。

此次大會專設首發首秀發布平台，眾多前沿科技亮相。第一次公開亮相的北京企業小雨智造，吸引不少目光。展台上，兩台黑色機械臂默契配合，不到一分鐘，一件揉成一團的衣服就被疊得整整齊齊。「機械臂能自己學習、識別，然後開始操作。」小雨智造ＣＥＯ特別助理魏凡力介紹，不光能疊衣服，機械臂還能完成焊接等操作。到年底，預計將有約千台機械臂落地各大智慧製造工廠投入實際工作。