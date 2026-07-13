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舌尖產業 潼關肉夾饃 衝海外市場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

滿載超過五萬個速凍餅的集裝箱近日從陝西省渭南市潼關縣啟程駛向美國。二○二五年，這座黃河邊的小城速凍餅出口量突破六百五十萬個，產品遠銷美國、法國、泰國新加坡等廿五個國家和地區。 　　

中新社報導，潼關肉夾饃以餅皮焦黃酥脆、滷肉肥而不膩的獨特風味備受饕客青睞。近年來，當地在堅守傳統工藝的同時積極創新，通過工業化生產提升效率、依託冷鏈物流解決保鮮難題，多家企業已構建「一處食材供全球」的供應網絡。 　　

走進潼關縣盛潼餐飲管理有限公司的現代化車間，和麵、刷油、醒發、壓餅等傳統工序在自動化生產線上高效運轉。公司創始人王華鋒十年前開始探索肉夾饃速凍餅技術，該公司總經理助理李榮介紹，公司共有六條速凍餅生產線，每天可生產卅萬個速凍餅，最新的第四代生產線，已實現包裝前人與食品零接觸。

目前，潼關縣共有九家工業化生產企業、卅三條生產線，年生產速凍餅七點五億個，實現年產值十一億元人民幣、附加產值一百億元人民幣。二○二六年一月一日，《渭南市潼關肉夾饃產業發展條例》正式施行，這是陝西省首部地理標誌地方性法規，標誌著這一舌尖產業邁入標準化、品牌化、規模化發展新階段。

泰國 新加坡 黃河

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