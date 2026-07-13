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甜蜜引擎 新疆哈密瓜 「電腦揀的」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

當下，新疆哈密市伊州區花園鄉卡日塔里村迎來豐收，該村百畝哈密瓜品種展示園內，二七二個品種的哈密瓜集中亮相第二十屆哈密瓜節。當地依託科技賦能，推動哈密瓜產業與旅遊業融合發展，讓哈密瓜化作「甜蜜引擎」，激活鄉村經濟。

中新社報導，卡日塔里村光照充足、晝夜溫差大，所產哈密瓜脆甜爽口、香氣濃郁。年過四旬的亞力坤．尼亞孜十一日受訪表示，近年來，科技力量讓村裡哈密瓜產業迅速發展。

在卡日塔里村一處哈密瓜種植基地溫室大棚內，哈密瓜被吊在藤蔓之間。據悉，吊蔓種植和水肥一體化栽培技術，較傳統種植節水率達百分之五十以上，並實現哈密瓜一年兩熟。

當地哈密瓜分選中心二○二五年投產，標誌著哈密瓜產業邁入智能化時代。一顆顆哈密瓜通過傳送帶進入大數據檢測區，系統迅速完成糖分、大小、外觀等指標的檢測，並精準分流到不同等級的打包區。智能設備每小時能分揀五噸哈密瓜，效率較人工分揀提升三倍以上。

二○二○年，卡日塔里村被大陸農業農村部認定為一村一品示範村。目前，該村哈密瓜種植面積近二千五百畝，通過與大陸知名商超和電商平台簽訂銷售協議，將哈密瓜遠銷到北京、上海、廣州、深圳等城市。

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