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日3大車廠 在陸銷量衰退

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

日本三大車商二○二六年上半在中國大陸市場的新車銷量持續大幅衰退。

日本共同社報導，今年一至六月，豐田在大陸的銷量為六十九點四七萬輛，較去年同期減少百分之十七點一；日產汽車為廿三點七○一八萬輛，下滑百分之十五；本田為廿點五八一八萬輛，減少百分之卅四點七。新車型投放滯後的本田表現尤為低迷。

報導指，中東局勢惡化導致燃料價格上漲，受此影響，汽油車需求減少，拖累了日系車廠銷量。儘管近期燃料價格上漲趨勢暫歇，但日本車商認為汽油車需求短期內不會恢復。

在六月單月銷量方面，三家公司也均低於上年同期。其中，本田已經連續廿九個月年比下滑。

事實上，日系車不只在大陸市場衰退，在歐洲等地也面臨大陸車廠的強烈競爭。

根據歐洲汽車製造商協會（ＡＣＥＡ）日前發布的數據，今年五月，五家大陸主力車企（比亞迪、上汽、吉利、奇瑞、零跑）在歐洲卅一國共售出十三點八四萬輛新車，年比增長百分之六十五；六家日本車企（豐田、本田、日產、鈴木、馬自達、三菱）同一時間合計銷量為十三點○四萬輛，年比衰退百分之三。

當月，大陸品牌在歐洲市場占有率升至百分之十二點○一，日本品牌則降至百分之十一點三二，大陸本土品牌汽車史上首次領先日本○點六九個百分點。分析稱，大陸車廠的增量主要來自純電（ＢＥＶ）車型，依託完整的電池與智慧化產業鏈，大陸電動汽車更新換代速度快、性價比高。反觀日系車廠長期依賴混動技術，純電布局滯後，在歐洲電動化政策加速的背景下，產品結構的弱點已日益凸顯。

本田 豐田 日產

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