台廠隱形冠軍擬與陸聲學巨頭攜手 開舖AI電源新賽道

陸聲學巨頭共達電聲與台灣被動元件隱形冠軍「瑪冀電子」日前正式簽署戰略合作框架協議，此次戰略合作標誌著共達電聲正式切入算力供應鏈體系，在傳統電聲業務之外開闢AI電源全新賽道；瑪冀電子對本報透露雙方將針對板級電源項目有具體合作。

瑪冀電子成立於2012年10月，總部位於江蘇省昆山市花橋鎮，為台商創立的高新技術企業，專注於高端電子元器件的研發與生產。核心產品是一體成型功率電感，具有耐大電流、省空間等優勢，被廣泛應用於5G通信、智慧手機、智慧電視、遊戲機、無人機以及AI晶片等各類智能裝置中，其產品性能穩居行業前列。

共達電聲成立於2001年4月，總部位於山東濰坊，並於2012年在深圳證券交易所上市，主要從事微型精密電聲元器件及電聲組件的研發、生產和銷售，同時涉及電子元器件分銷業務。其核心產品包括MEMS聲學傳感器、駐極體聲學傳感器（ECM）組等。產品廣泛應用於智能手機、智能穿戴、汽車電子、智能家居、物聯網及AI玩具等領域。公開資料顯示，其駐極體傳感器中高端市場出貨量全球第一，車載麥克風及組件出貨量全球第一。

瑪冀電子方面回應本報問詢表示，該合作框架協議是有具體合作項目要進行，雙方將針對AI領域、板級電源項目合作。

這場跨界合作引發討論，有觀點認為，從瑪冀電子角度有幾方面利多：一方面，昆山瑪冀在先進製程晶片功率電感器領域技術領先，但面臨產能規模化的瓶頸。此次合作能讓瑪冀電子借助共達電聲的製造能力，將技術方案迅速轉化為大批量交付，補齊其在規模化量產和成本控制上的短板，進一步拓展市場；另一方面，瑪冀電子今年3月才向港交所遞表衝刺港股IPO，在上市前與成熟的製造企業綁定，有助於提升其交付能力。

據每日經濟新聞此前分析瑪冀電子招股書內容顯示，公司在實際生產製造環節正以較快的速度將工序外包。2025年，外協成本更是進一步增至人民幣1.14億元，佔比達30.8%。報告期內，公司外協加工成本的絕對金額增長近3倍。而外部代工依賴的加深，正值核心產品降價壓力行業周期。