換車像換手機！大陸電動車平均車齡1.8年 遠低於傳統燃油車8.2年

一項最新報告表示，中國新能源車的平均車齡僅1.8年，遠低於傳統燃油車的8.2年，顯示新能源車正成為智慧型手機般的「快速消費品」。

綜合第一財經、21世紀經濟報導等陸媒日前報導，中國汽車工業協會與和君諮詢近日聯合公布的「2025中國汽車後市場年度發展報告」顯示，中國汽車市場的油電產業生命週期與「後市場」（Aftermarket）需求已走向全面分化。

數據顯示，燃油車平均車齡8.2年，7年以上老車占比近6成；相較之下，新能源車平均車齡僅1.8年，其中1至3年車齡占比高達90%。燃油車平均車齡是新能源車的4.5倍。

報導引述分析指出，這種現象一方面是因為新能源車近5年才迎來爆發式普及，市場存量整體偏新，而更深層的原因則是新能源車極快的技術迭代速度。

報導援引另個報告指出，中國新能源新車的開發週期已大幅壓縮至約24個月，遠少於傳統燃油車時代約60個月的開發週期；由於三電（電池、電機、電控）及智慧駕駛技術迭代迅猛，上市僅兩、三年的車型在續航、算力及補能效率上便會出現顯著技術代差，再加上置換政策刺激，直接導致車主大幅縮短換車週期。

中國汽車流通協會數據顯示，傳統燃油車換車週期約6至8年，而新能源車換車週期已壓縮至3到5年。

在中古車方面，燃油車平均成交車齡8.6年，新能源車僅3.4年。極速的迭代與縮短的換車週期，衝擊了新能源汽車的保值率。

中國新聞週刊曾披露，中古車商普遍不願收購車齡6年以上的新能源車。使用7至8年的新能源車殘值通常僅剩新車定價的兩成左右；8年或12萬公里已是新能源車的「斬殺線」。