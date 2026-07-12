快訊

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

健康人也要天天測血糖？專家解釋為何多數人其實沒必要

世界盃場邊美成這樣！貝克漢女兒「平口上衣小露香肩」狂放電 小哈潑暴風成長變大美人

聽新聞
0:00 / 0:00

中國將公布第2季GDP 法人預測較第1季放緩

中央社／ 台北12日電

中國國家統計局15日將公布今年上半年經濟數據。根據多家法人研究機構預計，第2季中國GDP增幅介於4.2%至4.5%，較第1季滑落，今年上半年GDP增長有望保持在4.5%至4.7%之間。

中國媒體時代週報綜合8家機構對第2季GDP的預測，均認為中國第2季GDP增幅較第1季回落。其中4家預計第2季GDP年增4.5%，2家預計4.4%，1家預計4.7%，1家預計4.2%。中國第1季GDP年增為5%。

報導表示，市場普遍認為第2季中國經濟總體運行平穩，但修復力度較第1季減弱。民銀研究認為，受外部形勢變化、財政政策力度邊際放緩以及居民資產負債表壓力等因素影響，中國第2季經濟呈現出外需強於內需、上游強於下游、新動能強於舊動能的「K型分化」特徵。

報導表示，上述法人機構預測今年上半年GDP增速有望保持在4.5%至4.7%之間。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆認為，下半年中國經濟走勢取決於「房地產」和「出口」兩個關鍵因素。出口規模中的1/5以及出口增幅中的一半貢獻來自人工智慧（AI），當前出口表現與AI的發展有密切關係，即AI發展好、出口有保障。

不過，羅志恆表示，同時要看到房地產市場調整是否仍然持續。雖然部分一線城市的中古屋價格有趨穩，但全中國房地產銷售、投資仍面臨壓力。未來穩定房地產市場，既需要推動需求恢復，也需要優化供給，並進一步改善地方政府穩地產能力。

下半年中國出口方面，分析機構西部宏觀認為，全球製造業周期回升和中美關係階段性緩和，將繼續支撐中國出口和貿易鏈。中美經貿環境改善有助於改善企業對訂單、庫存、投資和供應鏈布局的預期，恢復企業展開國際貿易和增加資本開支的信心，為出口保持韌性提供支撐。

報導表示，綜合多家機構判斷，中國今年整體經濟節奏可能呈現「U型走勢」，預計第3季GDP增幅約為4.7%，第4季約為4.8%，全年GDP增幅可能或落在4.5%至4.7%之間。

中國國務院總理李強今年3月在政府工作報告中宣布，今年經濟發展主要預期目標是成長4.5%至5%，創1991年以來新低。

房地產 出口 中國 GDP

延伸閱讀

大摩：陸上季GDP估增4.4% 恐低於官方目標

直言官方數據灌水 陸經濟學家高善文告別式數百人送行

AI挑戰下 大陸5年規劃罕見未設定就業數字目標

台玻6月營收月、年雙增 法人：正向看待今、明年營運

相關新聞

美媒：中國身為製造業大國 生產安全普遍遭忽視

中國福建省晉江市輝騰鞋業公司工廠9日發生大火造成28人死亡，引發關注。美媒報導指出，這一意外凸顯儘管中國產業正向價值鏈上...

上半年 日本三大車廠中國市場銷量持續大幅衰退

日本三大車商2026年上半在中國市場的新車銷量持續大幅衰退。據共同社報導，今年一至六月。豐田在中國的銷量為69.47萬輛，較去年同期減少17.1%；日產汽車為23.7018萬輛，下滑15.0%；本田為20.5818萬輛，減少34.7%。新車型投放滯後的本田表現尤為低迷。

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

川普政府計畫放寬對阿拉伯聯合大公國的出口限制，為這個波斯灣國家採購各類先進技術鋪路，包括實現人工智慧(AI)雄心所需的半導體。中媒下標題「我們不賣，中國就賣了」，稱華府鬆綁阿聯的晶片管制，凸顯川普憂心被中國「超車」。

LV告贏手搖飲！山寨Logo判賠近5千萬 陸網友為何氣炸？

LV經典老花圖案，最近在中國大陸和一家新茶飲品牌打起商標戰。大陸新茶飲品牌茉莉奶白因Logo圖形被指近似LV經典老花中的「四葉花卉圖形」，一審被判賠人民幣1030萬元（約新台幣4860萬元）。消息傳出後，不少網友開始晒出地板磚、褲子花紋、花窗、數學題圖案，反諷「這個要不要也舉報侵權？」這場商標官司為何引發大陸網友反彈？常見花卉圖案與傳統紋樣，能不能被精品品牌拿來主張商標權？

SHEIN獲陸官方點頭 赴港上市

全球快時尚巨頭SHEIN（希音）赴香港上市已獲中國證監會備案。SHEIN擬發行不超過三點四二億股境外上市普通股。SHEIN表示，選擇香港作為上市地，進一步表明公司深耕中國、依託中國發展的決心，以及提振跨境電商產業發展的信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。