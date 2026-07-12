美媒：中國身為製造業大國 生產安全普遍遭忽視

中國福建省晉江市輝騰鞋業公司工廠9日發生大火造成28人死亡，引發關注。美媒報導指出，這一意外凸顯儘管中國產業正向價值鏈上游攀升，但仍依賴製造業，而許多中小型工廠往往為削減成本而忽視生產安全，造成安全風險。

華爾街日報報導形容，這起事故是中國這個全球第2大經濟體接連發生的最新一起「致命工業事故」；此前不到2個月，山西省沁源縣留神峪煤礦5月22日才發生嚴重爆炸，造成82人死亡、2人失聯；而稍早的5月4日，湖南省瀏陽市華盛煙火公司也發生強烈爆炸，造成37人死亡、61人受傷、1人失聯。

福建晉江鞋廠大火後，隨即受到中共總書記習近平關切，要求徹查原因。隨後，輝騰鞋業相關負責人就被控制，公司帳戶並遭凍結。

報導指出，近年來，中國已確立了在尖端技術和先進製造業領域的全球巨頭地位，一些工廠幾乎完全不需要人工。與此同時，幾十年來讓中國贏得「世界工廠」稱號的眾多傳統產業中，中國仍然是主要的生產大國。

雖然專家表示，中國工廠的生產安全條件多年來已有所改善，但根據中國應急管理部的數據，2025年全中國仍發生了近2萬起工作場所事故，導致超過1.8萬人死亡。

非營利組織中國勞工觀察（China Labor Watch）創辦人李強表示，最近的事故反映了中國製造業的結構性問題。當中國企業面臨財務壓力時，工作場所安全措施往往首當其衝被削減，在經濟疲弱的情況下，許多企業目前正面臨這種壓力。

李強提到，中國工人往往缺乏有效管道，表達他們對工作環境可能存在的安全擔憂。而更深層次的問題在於，一些中國企業往往將安全生產視為「可以削減的成本，而不是必須履行的基本責任」，等到發生重大事故暴露問題時，對於那些失去生命的工人已經太晚了。

亞太地區職業安全衛生組織（Asia PacificOccupational Safety and Health Organisation）秘書長何世杰（Vincent Ho）表示，儘管中國近幾十年來工業安全標準有所提高，尤其是在資源更豐富的大型企業工廠，但像輝騰鞋業這樣的小型工廠條件通常更差，監管部門也更難監督，而中國官方監管這些中小型工廠「非常具有挑戰性」。

報導提到，製鞋業尤其容易發生火災，因為鞋類會使用橡膠及合成材料等易燃品。而事故所在的晉江市陳埭鎮是全球製鞋中心。據晉江官媒報導，陳埭鎮擁有7000多家製鞋企業，每年可生產約10億雙鞋，出口到50多個國家。