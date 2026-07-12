募資640億…希音拚9月赴港IPO 上市案獲證監會批准

全球最大的快時尚服飾電商希音（SHEIN）已獲大陸證監會核准函，將在香港IPO。外界估計募資約20多億美元（約新台幣640億元），最快9月上市。

SHEIN曾多次傳出上市消息，從2023年的尋求美股上市到2025年考慮在倫敦上市，其中雖然有獲得英國金融監管局的上市許可，但最終都因遲遲拿不到大陸證監會核准函而落空。

希音官網並未披露公司2025年業績數據，但據第三方電商數據機構ECDB監測，2025年希音全球商品交易總額（GMV）高達 847.7億美元，年增40%到45%。

路透報導，大陸證監會網站10日發布的公告顯示，證監會國際合作司披露《關於SHEIN Global Holdings Limited（希音國際控股有限公司）境外發行上市備案通知書》，這意味著，SHEIN向港交所秘密提交上市申請案，已獲得聆訊的前置條件。

希音的上市之路一波三折，早在2020年年初就籌備赴美IPO事宜，當時仍是大陸新經濟企業赴美上市的「黃金時期」，但後來中美關係轉變而卡關，在過去數年內，希音的估值曾一度高達1,000億美元，而本次港股IPO的估值已滑落至400至500億美元之間，外界據此推估希音IPO募資金額約20多億美元。

希音背後的投資方包括集富亞洲、IDG資本、景林投資、嘉遠資本、紅杉中國、順為資本、老虎環球基金、博裕資本、 泛大西洋投資、 科圖埃 、穆巴達拉等。

企查查顯示，2008年希音董事長許仰天創業成立南京點唯信息技術有限公司，開始從事跨境貿易業務，希音最早是他創立的婚紗品牌，後逐漸擴大到女裝、配飾、家居等領域，在他的帶領下，迅速成長為全球獨角獸，2012年改名為希音（SHEIN）並將總部遷往廣州。

2022年1月，希音在大陸的主要實體公司廣州希音國際進出口有限公司突然變更為新加坡企業（Roadget Business Pte.LTD）該主體控股希音全球業務，包括廣州希音國際進出口有限公司，希音總部同步遷至新加坡。陸媒推測希音將總部遷至新加坡是為了方便海外IPO。

目前，希音業務覆蓋全球160多個國家，旗下擁有主站SHEIN、高端支線MOTF、環保支線evoluSHEIN等，覆蓋服飾、美妝、配飾全品類線上零售。美國是希音最大的單一市場，德國、英國、法國、日本市場緊跟在後。