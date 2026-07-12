大摩：陸上季GDP估增4.4% 恐低於官方目標

大陸國家統計局日前公布6月CPI、PPI數據不佳，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，該數據顯示大陸經濟持續降溫，第2季GDP增速恐僅約4.4%，低於官方設定的全年目標4.5%至5%。

邢自強認為，中國大陸不能只依賴AI、先進製造等高科技，應擴大社會安全網、提振內需消費，否則房地產低迷與就業疲弱將持續壓抑消費動能。

大陸國家統計局公布，6月CPI年增1%，較5月回落0.2個百分點，增幅低於市場預期，PPI年增4.1%，較5月擴大0.2個百分點。

邢自強接受彭博訪問時指出，這些數據證實大陸經濟增長在降溫（cooling），大陸經濟沒有崩潰，但第2季的GDP增速可能低於政府設定的目標，大概在4.4%左右。

邢自強指出，從6月CPI數據來看，雖然早前全球AI和能源的需求推高出廠價格，但大陸的日常零售需求依然相當疲軟；而PPI可能已經在4.1%觸頂，因為常規大宗商品產業的利潤率基本持平，沒有從上游漲價中獲益，顯示快速通貨再膨脹很大程度只是一種幻覺，此前大陸的通膨是輸入型，而非內生型。

他認為，「K型」經濟的挑戰對大陸來說，可能比其他國家更大，K型上半部是先進製造業和綠色產品，但規模太小難以帶動整個經濟體，K型下半部是房地產等舊經濟，屬勞動密集型產業，對就業和消費的溢出效應更大，這部分可能過於沉重龐大。

邢自強表示，這也是為什麼大陸需要平衡的政策手段來應對K型經濟，這一挑戰可能比很多其他經濟體更為嚴峻，大陸不能只是依賴「硬科技」，而需要更加關注國內消費需求。

針對接下來的應對政策，他預期，下一個重要的政策催化因素會是7月中共中央政治局會議。有鑒於第2季經濟增長可能低於政府年度目標，採取行動的緊迫性肯定在上升。但北京方面可能更傾向於以供給側為中心的政策方針，而不是轉向社會福利等公共服務來釋放消費。

他認為，為了讓經濟活動有所回升，北京方面很可能會大量動用剩餘的預算赤字，目前政府債券額度等財政工具約有人民幣2兆元的額度，這些資金將在今年下半年被使用，但北京方面將把這筆資金主要投入基礎設施、AI和電力供應領域。

他建議，應該增加社會安全網的相關措施，消費疲軟是主要挑戰，這既和房地產問題有關，也與社會安全網存在重大缺口有關。擴大對3億農民工的社會福利覆蓋範圍，可以釋放預防性儲蓄，並最終提振消費，但這需要一些時間。