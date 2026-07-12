萬科坦言債務壓力未解 預估上半年虧逾568億元

大陸房地產集團萬科公布獲利預警，預估2026年上半年虧損人民幣120億至150億元（合約新台幣568-710億元），主要受房地產開發案認列營收減少、毛利率偏低及提列資產減損影響。萬科坦言，公司經營尚未出現實質改善，債務與流動性壓力仍在。

萬科表示，預計在2026年上半年虧損人民幣120至150億元，相較2025年上半年虧損119.47億元；今年上半年扣除非經常性損益後的虧損為人民幣110至140億元，每股虧損為人民幣1.0至1.2元。

萬科指出，上半年虧損主因是房地產開發項目認列營收規模下降，毛利率仍處低位；結合產業、市場和經營環境變化，新增提列資產減損；在扣除折舊攤銷後，部分經營性業務仍未轉盈，加上非核心投資虧損。

萬科稱，公司經營指標還沒有呈現出實質性改善，債務和流動性依然承壓，將繼續聚焦化解風險與發展兩大任務，活化既有資產，提升自身獲利能力；聚焦重點城市及核心業務，有序退出非主業投資；同時持續優化公司治理體系、降低成本、提升效率。

每日經濟新聞指出，今年下半年萬科到期公開債規模合計人民幣101.2億元，兌付壓力依然突出。今年6月，萬科先後完成23萬科MTN003、23萬科MTN004兩筆中期票據的展期工作，兩筆中票未償還餘額餘額合計人民幣40億元，萬科將於近期合計支付約人民幣17億元。