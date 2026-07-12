SHEIN獲陸官方點頭 赴港上市

全球快時尚巨頭SHEIN（希音）赴香港上市已獲中國證監會備案。SHEIN擬發行不超過三點四二億股境外上市普通股。SHEIN表示，選擇香港作為上市地，進一步表明公司深耕中國、依託中國發展的決心，以及提振跨境電商產業發展的信心。

SHEIN成立於二○一二年，此後迅速崛起，目前已直接服務全球約一百六十個國家和地區的消費者。知名諮詢機構Global Data的數據顯示，SHEIN在二○二四超越ZARA、H&M和優衣庫，成為僅次於Nike和愛迪達的全球第三大時尚零售商。

證券時報指出，胡潤研究院今年六月廿五日發布的「二○二六全球獨角獸榜」，SHEIN以人民幣四五六○億元的估值再次登榜，成為大陸國內第三大獨角獸企業，僅次於抖音母公司字節跳動和螞蟻集團。

SHEIN過去就曾多次傳出上市消息，財新網指出，從二○二三年尋求美股上市到二○二五年考慮赴倫敦上市，但最終都無實質進展。

根據野村證券今年二月研究報告，SHEIN二○二五年營收達三百四十五億美元，毛利率在百分之五十至五十四之間，淨利率為百分之七點八。用戶數據方面，二○二五年SHEIN的月活躍用戶數年比增長百分之十一至九八○○萬。

然而在快速發展的同時，SHEIN各種負面傳聞也不斷。二○二五年十一月初，SHEIN在法國爆出涉嫌銷售兒童形象性愛玩偶，引發法國政府、法國海關等針對SHEIN的一系列監管行動。另，SHEIN的供應鏈勞工待遇、是否使用新疆棉等問題，也一直受到外界關注。

SHEIN還數次傳出品質疑慮。SHEIN一款女性內褲早前曾在韓國被驗出第一類致癌物「芳香胺」含量超過韓國法定標準二點九倍。

SHEIN的兒童鞋、皮包、皮帶也被驗出「鄰苯二甲酸酯」（塑化劑）最高超標四百廿八倍，甲醛及鉛同樣超標。