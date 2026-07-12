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小米推新車 攻家庭客群

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

小米汽車殺進新領域，小米汽車宣布，旗下智慧可變大空間SUV系列小米澎程（SkyNomad），計畫發表兩款車型，分別是五人座版和七人座版，均採用增程式動力，要搶家庭用戶。

鈦媒體分析，SU7讓小米完成「能造車」的證明，YU7讓小米進入大陸最擁擠也最賺錢的中高階SUV市場。到了增程SUV，小米將進入理想、問界、零跑、嵐圖、深藍、比亞迪方程豹等品牌已經反覆廝殺過的地帶。

這裡的使用者不再只為性能、設計、智慧座艙買單，他們更在意空間、長途補能、老人孩子是否坐得舒服、露營是否方便、城市通勤能不能當純電車開、節假日高速會不會焦慮。

新京報報導，小米汽車表示，小米澎程不是子品牌，是小米汽車旗下的智慧可變大空間 SUV 系列。所以，小米澎程的車頭掛著MI LOGO。小米SU7/YU7，定位駕駛系列；小米澎程定位智慧可變大空間 SUV系列，兩者是平行並列的雙系列。

小米汽車前兩款車的氣質很明確：年輕、速度、科技感、外觀傳播力。增程大SUV的氣質完全不同：家庭、空間、安全感、長途穩定性、戶外生活方式。

比亞迪 小米 大陸

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