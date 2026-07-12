阿里持股長鑫科技近5%

隨著長鑫科技披露科創板上市招股意向書及「發行安排及初步詢價公告」，阿里巴巴透過兩家公司合計持有長鑫科技近5%的股份，累計投入約人民幣76億元（新台幣350億元）。比長鑫科技董事長朱一明持有2.6%數量還多。

根據招股書內容，長鑫科技已與阿里雲等行業核心客戶開展深度合作，DRAM產品廣泛應用於伺服器等領域。分析認為，阿里戰略投資長鑫科技，不僅是財務投資，更有產業上下游共謀「算存一體化」含意。

21世紀經濟報導，根據招股書，阿里透過阿里雲計算持股3.8%，為長鑫科技第六大股東，是長鑫科技IPO前最後一輪最大產業投資方；阿里網路持有長鑫科技股份比例為1.1%。

近年來，阿里不斷加強在AI方面的布局。在晶片層，阿里陸續投資瀾起科技、翱捷科技、曦智科技、瀚博半導體等公司。

同時阿里也在持續布局大模型行業，先後投資了智譜、MiniMax、月之暗面三家龍頭大模型公司。在視頻生成領域，阿里先後投資愛詩科技、可靈AI、生數科技和VAST。