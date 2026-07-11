大摩、瑞銀上調中國股票配置 下半年外資集體押注中國AI

多家外資機構近日釋放看多大陸A股信號，集體上調中國股票配置價值。渣打給出A股超配評級；大摩指出海外資金仍處於低配區間，後續將漸進加倉A股；高盛直接建議資金從韓國AI股票切換至大陸相關標的，外資機構一致認準AI產業為下半年核心投資主線。

證券市場周刊報導，摩根士丹利在7月9日最新發布的研究報告指出，近期的全球路演反饋顯示，國際投資者對中國股票的興趣正在升溫，預計未來數月將出現資金逐步重新配置的趨勢。當前行情為「漸進建倉」而非「激進追漲」，全球投資者對中國資產仍處於「極端低配」狀態，後續加倉空間充足。

渣打銀行在其發佈的2026年下半年中國市場展望中表示，下半年中國市場臨近動能切換視窗，政策托底支撐，下行空間有限。上半年受出口強勁與工業生產支撐，整體增長動能超出預期；進入下半年，增長動能有所減弱，提振內需成為首要挑戰，但政策合力有望為內需修復提供有效托底。維持中國股票超配評級，核心邏輯在於相對全球主要市場依然存在顯著估值折讓，疊加人工智慧主線貫穿與產業升級趨勢深化。

過去一年多一直持有韓國股票的高盛，近日建議客戶將資金從韓國人工智慧股票轉向中國同類股票。

瑞銀也觀察到，多路資金有望流入A股，包括居民「存款搬家」、兩融、私募及ETF等多渠道資金。「海外投資者將逐步回歸中國股市。」瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊稱。

集體看好中國資產下半年表現，外資機構不約而同都看好AI產業鏈。摩根士丹利表示，AI商業化加速落地，騰訊混元3模型已率先引入免費AI智慧體功能；阿里巴巴業績預覽顯示，雲業務與整體EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）均有望超越市場一致預期，AI從「概念敘事」走向「收入兌現」的趨勢正在提速。

高盛稱，中國AI行業已正式進入其視野之中。其原因在於大規模國家支持、激增的全球需求以及結構性資本輪動的空前結合，使得中國AI成為當今科技領域最引人注目的增長故事之一。

瑞銀財富管理投資總監辦公室近日發佈機構觀點，鑒於市場需求依然良好，維持對AI主題的積極觀點。

渣打財富管理團隊也對AI產業鏈保持高度關注，渣打認為，當前產業政策導向將明顯傾斜AI產業，十五五規劃對新興產業提出戰略性部署，明確人工智慧為培育新質生產力的核心引擎。