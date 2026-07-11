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黃金價格回檔30%後 法人對下半年走勢看法分歧

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
2026年上半年的黃金價格從高檔回檔30%，多家法人機構對黃金下半年走勢的觀點出現分歧。中新社
2026年上半年的黃金價格從高檔回檔30%，多家法人機構對黃金下半年走勢的觀點出現分歧。中新社

2026年上半年的黃金價格從高檔回檔30%，多家法人機構對黃金下半年走勢的觀點出現分歧。

中國商報報導，瑞士黃金精煉及交易公司MKS PAMP研究與金屬策略主管尼基•希爾斯表示，堅守2026年黃金現貨均價每盎司4,500美元的核心預測，當前黃金市場正告別此前非理性的極速衝高行情，逐步邁入走勢更穩健、延續性更強的良性長期牛市階段。

摩根大通則對黃金短期走勢轉為保守，將2026年第4季金價預測下調至4,500美元/盎司，此前該行給出的目標價位約6,000美元/盎司。高盛已將年底金價預測從5,400美元/盎司大幅下調至4,900美元/盎司。

世界黃金協會在7月1日發表《2026年全球黃金市場年中展望》預計，在經歷年初以來的寬幅波動後，黃金投資將在下半年步入關鍵期，金價表現將受到地緣政治、利率環境和投資者情緒等多重不確定性因素的共同影響。

東方金誠研究發展部高級副總監瞿瑞認為，2026年下半年金價走勢將整體呈現「三季度弱勢磨底，四季度企穩修復」的節奏，價格中樞較上半年可能會繼續下移。年內重回5,000美元上方需要極強催化，例如美國聯準會明確開啟降息週期、美國爆發實質性財政風險、地緣局勢超預期升級等。

展望下半年，世界黃金協會預計，黃金將繼續充當全球宏觀經濟的晴雨錶，其價格走勢同步反映全球通膨預期、貨幣政策轉向與市場風險偏好波動，也映射出全球央行、機構投資者與消費者的真實需求。

世界黃金協會美洲區首席執行官兼全球研究負責人安凱表示，今年黃金市場已明確傳達出一個信號，即黃金是真正意義上的全球性資產，金價反映的是全球範圍內的宏觀經濟和地緣政治動態。

金價 高盛 牛市

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