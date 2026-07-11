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萬科預估上半年虧損人民幣120億至150億元 坦言債務壓力未解

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸房地產集團萬科預估2026年上半年虧損人民幣120億至150億元（合約新台幣568-710億元），主要受房地產開發案認列營收減少、毛利率偏低及提列資產減損影響。中新社
大陸房地產集團萬科預估2026年上半年虧損人民幣120億至150億元（合約新台幣568-710億元），主要受房地產開發案認列營收減少、毛利率偏低及提列資產減損影響。中新社

大陸房地產集團萬科預估2026年上半年虧損人民幣120億至150億元（合約新台幣568-710億元），主要受房地產開發案認列營收減少、毛利率偏低及提列資產減損影響。萬科坦言，公司經營尚未出現實質改善，債務與流動性壓力仍在。

萬科表示，預計在2026年上半年虧損120至150億元（人民幣，下同），2025年上半年虧損119.47億元；扣除非經常性損益後的虧損為110至140億元，2025年上半年扣除非經常性損益後的虧損為115.91億元，基本每股虧損為1.0058至1.2573元。

集團表示，上半年虧損主因是房地產開發項目認列營收規模下降，毛利率仍處低位；結合產業、市場和經營環境變化，新增提列資產減損；在扣除折舊攤銷後，部分經營性業務仍未轉盈，加上非核心投資虧損。

萬科稱，公司經營指標還沒有呈現出實質性改善，債務和流動性依然承壓。將繼續聚焦化解風險與發展兩大任務，活化既有資產，提升自身獲利能力；聚焦重點城市及核心業務，有序退出非主業投資；同時持續優化公司治理體系、降低成本、提升效率。

每日經濟新聞指出，今年下半年萬科到期公開債規模合計101.2億元，兌付壓力依然突出。今年6月，萬科先後完成了23萬科MTN003、23萬科MTN004兩筆中期票據的展期工作，兩筆中票未償還餘額餘額合計40億元，萬科將於近期合計支付約17億元。

6月12日，深圳地鐵集團再度向萬科提供不超過11.4億元借款，用於償還公司在公開市場發行的債券本息以及經出借人同意的指定借款利息。至此，在2026年，深圳地鐵集團累計向萬科提供的借款已超過38億元。此前，在2025年深圳地鐵集團向萬科提供借款超300億元。

萬科 人民幣 債務

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