AI挑戰下 大陸5年規劃罕見未設定就業數字目標

中國官方在最新的5年規劃中罕見未設定城鎮新增就業具體數字目標，僅稱要求城鎮新增就業人數「保持相當規模」。分析說，這一變化反映面對AI等新技術，中國就業形勢的不確定性明顯上升。

綜合新華社等陸媒報導，中國人力資源與社會保障部9日公布「人力資源和社會保障事業發展『十五五』規劃」，要求「十五五」時期（2026至2030年）城鎮新增就業人數保持相當規模，各年度目標「適情提出」。

規劃提出，「十五五」時期，新一輪科技革命和產業變革加速突破，中國人口結構變化對經濟發展、社會治理等提出新課題，就業和居民收入增長壓力較大，民生保障存在弱項。

規劃要求，要綜合應對外部環境變化和人工智慧（AI）等新技術發展對就業的影響，優先實施有利於擴大就業的政策和項目。

據陸媒中財網，這是中國首次在5年規劃中未設定具體城鎮新增就業數字目標，「這是至少三十年來頭一回」。這一變化反映當前中國就業形勢的不確定性明顯上升。官方明確提到，AI等新技術正對就業產生影響，同時產業轉型和人口結構變化也帶來新的壓力。

上一個五年規劃、也就是中國國務院2021年印發的「『十四五』就業促進規劃」明確提出，2021至2025年間，中國城鎮新增就業人數5500萬以上，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。

另在「十三五」（2016至2020年）規劃中，中國官方則提出城鎮新增就業人數超過5000萬人的目標。