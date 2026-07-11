快訊

獨立53周年蒙陰影！巴哈馬小飛機墜毀數人亡 航空公司一天2事故遭停飛

國家級警報響！新竹縣五峰鄉大雷雨 持續至下午3時31分

日職／林安可第3轟炸裂！ 棒打山崎福也敲大號2分彈

全球首次人形機器人執行活體手術 採用宇樹G1人形機器人

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國研究團隊發表成果，全球首次利用兩台遠端操控人形機器人完成活體豬隻膽囊切除手術，驗證人形機器人進入手術室的可行性。圖／取自加州大學聖地牙哥分校官網
美國研究團隊發表成果，全球首次利用兩台遠端操控人形機器人完成活體豬隻膽囊切除手術，驗證人形機器人進入手術室的可行性。圖／取自加州大學聖地牙哥分校官網

美國研究團隊發表成果，全球首次利用兩台遠端操控人形機器人完成活體豬隻膽囊切除手術，驗證人形機器人進入手術室的可行性。美媒指出，本次使用的是中國宇樹科技G1人形機器人，成本遠低於專用手術機器人，未來可望提升偏遠地區醫療可近性，但專家認為，距離人形機器人完全自主執行手術仍有一段距離。

根據美國加州大學聖地牙哥分校8日發布的新聞稿，研究人員在《Nature》期刊中指出，該校工程團隊與外科醫師團隊的合作，全球首次有兩台遠端操控的人形機器人在一項臨床前試驗中完成兩項手術。

其中一項手術由一支人機團隊完成，團隊由一台人形機器人與一名擔任助手的人類外科醫師組成。遠端操控的人形機器人完成兩次微創膽囊切除手術，成功替活體豬隻摘除膽囊。

研究人員表示，這項概念驗證實驗是將人形機器人引進手術室的重要第一步。未來這類機器人可先在手術過程中擔任助手，再由外科醫師遠端操控執行手術。

論文共同資深作者Michael Yip表示，隨著病患需求不斷增加，外科醫師卻持續短缺，導致病患等待時間延長、醫療可近性下降，遠端操控與自主式人形機器人，具有大幅提升病患接受關鍵手術機會的潛力。

研究團隊指出，不同於只能執行單一功能的專用手術機器人系統，人形機器人用途更加多元，可執行各種不同的手術及一般性工作。這類機器人也更容易部署至偏遠地區及其他環境艱困且更需要多功能性的場所。

美國科技新聞網站「Ars Technica」指出，本次實驗使用的是中國機器人公司宇樹科技生產的Unitree G1人形機器人。基本款G1配若加裝靈巧機械手等關鍵升級配備，成本很容易超過6萬7000美元，即便如此，這類中國製造人形機器人仍遠比專用手術機器人便宜。

報導提到，專用手術機器人體重可達約1,800磅，占據手術室大量空間。相較之下，宇樹科技的人形機器人身高約5英尺、重量僅60磅，更適合偏遠地區規模較小的醫療院所。

然而許多機器人研究領域頂尖學者認為，能在無需人類介入下自主完成各種工作的通用型機器人，距離真正實現仍有很長一段路要走，尤其是需要安全與人類共同工作的情境下。

遠端操控的人形機器人完成兩次微創膽囊切除手術。圖／取自加州大學聖地牙哥分校官網
遠端操控的人形機器人完成兩次微創膽囊切除手術。圖／取自加州大學聖地牙哥分校官網

美國 聖地牙哥 臨床

延伸閱讀

A股人形機器人第一股來了 宇樹申請科創板IPO註冊生效

第三代Optimus加速推動量產 年底未達標馬斯克就「開除整個採購團隊」

世足賽／美機器人模仿維京划船 網：哈蘭德更有動力進球

MIT機器狗現身！經濟部、工研院攜產業完成四大應用驗證

相關新聞

希音獲陸證監會批准在香港IPO 消息人士稱可能9或10月上市

據路透社，中國證監會網站週五（10日）發布的公告顯示，快時尚零售商Shein期待已久的香港IPO獲得批准，此前該公司在紐約和倫敦的上市嘗試均告失敗。消息人士稱，它可能在9或10月完成上市。

全球首次人形機器人執行活體手術 採用宇樹G1人形機器人

美國研究團隊發表成果，全球首次利用兩台遠端操控人形機器人完成活體豬隻膽囊切除手術，驗證人形機器人進入手術室的可行性。美媒指出，本次使用的是中國宇樹科技G1人形機器人，成本遠低於專用手術機器人，未來可望提升偏遠地區醫療可近性，但專家認為，距離人形機器人完全自主執行手術仍有一段距離。

前妻1250元買走1.25億元股票 「鎳王」控制人IPO前技術性離婚

全面註冊制實施後，滬深主板迎來首單「H回A」IPO。中國最大鎳礦貿易商、年營收超400億元人民幣的「鎳王」寧波力勤資源日前成功過會。然而引發市場震撼的，是55歲實際控制人蔡建勇在申報A股前「技術性離婚」，以每股0.00001元的極低價，將市值1.25億元的股份轉讓給前妻謝雯，成交總價僅約1250元。此舉讓網民調侃是「大股東的逃跑新姿勢」，更引發利益輸送與規避監管的強烈質疑。

陸海上平台「網繫」回收火箭 首度規模化應用LNG製高純甲烷航太燃料

大陸10日在海南成功發射「長征十號乙運載火箭」，並由海上平台回收了火箭子級，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。大陸國企「中國石化」指，這次是首次規模化應用液化天然氣制備的高純甲烷新型航天燃料，在商業航天燃料多元化供給領域取得關鍵性技術突破。

邢自強：中國經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

大陸國家統計局日前公布6月CPI、PPI，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，最新數據顯示中國經濟持續降溫，第二季GDP增速恐僅約4.4%。他認為，中國不能只依賴AI、先進製造等硬科技，應擴大社會安全網、提振內需消費，否則房地產低迷與就業疲弱將持續壓抑消費動能。

成本差逾百倍 美企採用「價格實惠」中國AI比重攀升

美國本土AI使用成本升高，部分中國AI模型價格實惠，甚至部分產品的使用費僅為美國高性能AI的1%左右，出現美國企業開始廣泛使用中國人工智慧的現象。分析認為，選擇的邏輯已經改變，大家傾向挑選性能足以滿足用途的模型，美國的管制措施也造成企業轉向中國的開源版本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。