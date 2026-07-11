巴威逼近中國沿海 上海兩機場取消近400架航班

美國研究團隊發表成果，全球首次利用兩台遠端操控人形機器人完成活體豬隻膽囊切除手術，驗證人形機器人進入手術室的可行性。美媒指出，本次使用的是中國宇樹科技G1人形機器人，成本遠低於專用手術機器人，未來可望提升偏遠地區醫療可近性，但專家認為，距離人形機器人完全自主執行手術仍有一段距離。

2026-07-11 14:50