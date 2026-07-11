希音獲陸證監會批准在香港IPO 消息人士稱可能9或10月上市

據路透社，中國證監會網站週五（10日）發布的公告顯示，快時尚零售商Shein期待已久的香港IPO獲得批准，此前該公司在紐約和倫敦的上市嘗試均告失敗。消息人士稱，它可能在9或10月完成上市。

報導稱，快速發展的電商巨頭Shein將成為近年來最受矚目的上市零售商，因為許多消費品牌由於投資者情緒疲軟和中低收入消費者支出低迷而推遲了首次公開發行。

而根據大陸財經新媒體《IPO早知道》消息， 中國證監會國際合作司於7月10日披露了《關於SHEIN Global Holdings Limited（希音國際控股有限公司）境外發行上市備案通知書》。 它稱，這意味着， SHEIN 稍早前已向港交所密交上市申請，並已獲得聆訊的前置條件。

報導稱， SHEIN的上市之路並非一帆風順——早在2020年年初，《IPO早知道》就獨家報導它正籌備赴美IPO事宜，彼時仍是中國新經濟企業赴美上市的「黃金時期」，只不過後因一些主觀與客觀的原因擱置了美股上市進程。而後， SHEIN亦曾考慮在倫交所掛牌上市，最終同樣未果。

報導稱，在過去數年內，SHEIN的估值曾一度高達1000億美元，而本次港股IPO發行價市值或將介於400至500億美元之間，其背後的投資方包括集富亞洲、IDG資本、景林投資、嘉遠資本、紅杉中國、順為資本、老虎環球基金、博裕資本、 泛大西洋投資、 科圖埃 、穆巴達拉等。

報導說，值得注意的是， SHEIN本次赴港上市獲批，或將使其成為第一家以密交形式完成IPO的互聯網平臺型企業 。

2025年5月6日，香港證監會與香港交易所發出聯合公告，宣佈正式推出「科企專線」，以進一步便利特專科技公司及生物科技公司申請上市，並允許這些公司可以選擇以保密形式提交上市申請。

路透社則提到，消息人士說，北京方面認為Shein在政治上很敏感，此前該公司在法國爆出性玩偶醜聞，以及有報道稱其在中國的供應商工廠存在不良勞工行為，因此北京方面一直對支持其上市持謹慎態度。但報導稱，經證監會批准後，希音即可組織投資者路演（Investor Roadshow），並準備與香港聯交所上市委員會進行聆訊，這是所有IPO候選公司都必須經歷的程序。

消息人士稱，該公司可能會在9月或10月上市。

報導說，Shein 的支持者包括 Brookfield、Claure Group、D1 Capital、General Atlantic、HSG（前紅杉資本中國）、Reliance、軟銀、阿布達比主權財富基金 Mubadala Investment 和沙烏地阿拉伯主權財富基金 PIF。

美國德拉瓦大學時尚與服裝研究教授Sheng Lu表示，Shein在香港上市表明，該公司正在進一步擁抱而非疏遠其中國身份。